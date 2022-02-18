板橋區國中生確診　侯友宜：個案疫調中

三重區某幼兒園一幼生跟母親前往北市餐廳及KTV聚會而染疫，該園從17日起至3月2日進行預防性停課14日，引發各界的關注；對此，新北市長侯友宜今（18）日表示，昨日匡列採檢400人，今早採檢出來的280人都是陰性，另還有120人化驗中。
記者陳志仁／新北報導
2022-02-18 12:00:23
侯友宜指出，新北市有31處的篩檢站，醫院也可就近篩檢，三重醫院的篩檢站，在這段時間剛好發生幼兒園有確診的個案，難免人會比較多湧到這裡來採檢；只要大家居家健康有疑慮，新北市的31處篩檢站都可好好去使用，從去年的5月到現在，篩檢站永遠沒有停過，歡迎市民朋友到篩檢站來篩檢。
針對板橋有國中昨日緊急發出停課3天的通知，是不是有學生確診的個案？跟北市的個案有關聯？學生確診不是要停課14天，目前只停課3天，停課的標準有更動嗎？侯友宜說，目前這個國中的確診個案還在疫調當中，下午CDC會公布，另外整個疫調做清楚後，新北也會正式的對外來做一個說明。
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