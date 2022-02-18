好市多「泰奶冰沙」一喝崩潰！理由網笑了：泰國人才要哭
美式賣場「好市多」深受台人喜愛，除了常祭出優惠價格，商品的品質也受到一定程度的把關，讓不少死忠顧客一再前往消費；對此，就有一名女網友日前到好市多買了一杯「泰奶冰沙」，豈料一喝卻崩潰直呼「太甜」，貼文一出，網友全愣「泰國人才該哭吧」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 12:07:26
該名女網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》發文，表示她日前到好市多點了一杯泰式奶茶冰沙，豈料喝了一口卻差點嚇昏，「太可怕了，這根本地獄款，這不是泰奶啊」。原來是因為原PO覺得好市多這款泰奶冰沙「太甜了」，因此好奇發問「有人對這杯的耐受度可達半杯的嗎？應該不是我對糖的閾值太低吧」。
貼文一出，掀起熱議，「拍拍～你不是一個人……（已默默倒掉）」、「喝完應該會得糖尿病吧」、「身為喝什麼都要全糖，連回台南我都要全糖的糖果人，這杯我真的無法」、「只能説去東南亞，台南人的全糖真的不夠看」、「真的太甜，他不是正常泰奶的那個味道（從小就喝道地的泰奶長大）」。
不過，也有內行網友指出，正宗的泰奶其實本身就很甜，在台灣的泰奶基本上都有做過調整，「正確應該說，這不是台灣的泰奶」、「正宗泰奶加煉乳還要再加糖」、「正宗的泰奶更可怕」、「泰國人哭了」、「泰國人真的要哭了，道地的泰奶就是要甜，不夠甜真的不要叫泰奶，台灣一堆四不像」、「泰奶就是要甜到頭痛」、「正宗泰奶就真的很甜…」。
還有網友給出解決方法，「自己再稀釋吧」、「加點牛奶稀釋吧，看個人口味調整」、「1杯49元，可稀釋成4杯，CP值超高」、「這個一杯可以稀釋成5杯」。（編輯：郭佩蓉）