鹹酥雞攤賣「手工A片」嚇壞他！老司機羞揭真相：很聰明
台灣在地小吃十分多樣，其中鹹酥雞就因香脆吮指，且富有濃濃的香氣，而擄獲不少老饕的心。不過，就有一名網友分享在鹹酥雞攤的菜單上，意外發現有在賣「手工A片」，讓老司機們一看全臉紅，但貼文曝光後，就有內行揭開真相。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 12:13:09
有網友於臉書社團《爆廢公社》上貼出一張照片，只見畫面中，是美食外送平台中某鹹酥雞攤的菜單，但值得注意的是，其中就有一品項名叫「手工A片」，讓原PO一看震驚直呼「沒吃過」。
照片曝光後，隨即引來網友們納悶留言，「這很聰明耶。讓人想點點看」、「所以這個到底是什麼？」、「完全沒聽過」；甚至有老司機歪樓表示「有畫面……」、「我要訂好訂滿」、「今晚我想來點……」。
而留言中就有行家解答，指出「手工A片」的真面目正是「手工黑輪」。事實上，《NOWnews今日新聞》曾報導《鹹酥雞賣「手工A片」太母湯！ 老司機曝內幕：思想太汙》，曾有網友解釋「手工A片由來是製做黑輪的工廠員工清一色都是聾啞人士，也就是台語的『A告』，工廠位在左營，那個老闆是避免讓自己產品配方洩漏出去，才選擇這樣子的經營模式！之後所有同業都叫它為『A告片仔』，是真的都是手工製作的，所以才會衍生出『手工A片』。」到底由來是如何不得而知，不過據了解「手工A片」就是手工的黑輪。（編輯：陳雅雲）