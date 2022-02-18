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逛好市多「連遇2店員緊張上前」！真相會員全懂：很吃虧

▲有網友逛好市多時，意外發現連續有2名店員向一名婦人緊張上前，真相隨即引起會員們直嘆「很吃虧！」（示意圖／記者楊智傑攝）
▲有網友逛好市多時，意外發現連續有2名店員向一名婦人緊張上前，真相隨即引起會員們直嘆「很吃虧！」（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-18 13:56:05

知名美式賣場「好市多」在台擁有高人氣，店內除了販賣琳瑯滿目的商品，不時還會提供多樣服務及優惠，深受許多消費者喜愛。不過，就有一名網友分享，在好市多看見2名店員連續上前阻止一名婦人，真相曝光後，會員們也紛紛無奈大嘆「很常吃虧！」

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上無奈分享，表示前幾天逛好市多水果區，意外發現有對母子「連續開箱」奇異果，「好死不死我也要買奇異果，我拿了一箱就放推車了，要走時聽到一個賣場人員大聲呵斥說不可以這樣開箱！」

他解釋，雖然因距離遠沒聽聞婦人回答，但發現婦人回答後依舊繼續低頭開箱，「後來逛完冷藏蔬菜區出來後經過水果區，那對母子還在開箱...剛好又另外一個賣場人員又上前阻止，那個婦人還是繼續開箱。」

不僅如此，原PO回家後還發現自己拿那箱奇異果，上頭的品牌貼紙都被拔過，清晰可見拔貼紙時留下的指甲痕，讓他頭痛詢問「好市多不能停權這種人嗎？受害的是守規矩的會員？奇異果是有什麼好挑？」

▲原PO遇到婦人瘋狂開箱水果盒。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲原PO遇到婦人瘋狂開箱水果盒。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
抱怨文曝光後，也引來不少會員分享經驗，「我看過開箱之外，還又捏又戳，換來換去的。真的為什麼不能把這種人退會員？」、「我看過烤雞腿每一袋都打開看的.....」、「哇靠，難怪之前買水果時，有被動過的痕跡，現在疫情期間這會不會太可怕了」、「可以開箱的水果絕對不碰，很常吃虧」、、「這麼愛開，就直接去COSTCO應徵品管好了」。

但也有人緩頰，認為「開箱檢視是必要的！我也買過爛的！如果不能開箱，請自行做好水果品質把關」、「奇異果，我會開箱，某次買到別人挑過換過的虧，所以我會開箱檢查」、「我覺得開箱ok，但把不喜歡的換至別盒實在太缺德，上次在內湖店就大聲制止一位阿伯這樣」。

亦有過來人分享解決辦法，直言「我會用眼睛看，如果需要檢查確認，會直接請人員幫忙，不會自己動手」、「我會請工作人員幫我打開檢查」。（編輯：陳雅雲）

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