逛好市多「連遇2店員緊張上前」！真相會員全懂：很吃虧

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他解釋，雖然因距離遠沒聽聞婦人回答，但發現婦人回答後依舊繼續低頭開箱，「後來逛完冷藏蔬菜區出來後經過水果區，那對母子還在開箱...剛好又另外一個賣場人員又上前阻止，那個婦人還是繼續開箱。」
不僅如此，原PO回家後還發現自己拿那箱奇異果，上頭的品牌貼紙都被拔過，清晰可見拔貼紙時留下的指甲痕，讓他頭痛詢問「好市多不能停權這種人嗎？受害的是守規矩的會員？奇異果是有什麼好挑？」
抱怨文曝光後，也引來不少會員分享經驗，「我看過開箱之外，還又捏又戳，換來換去的。真的為什麼不能把這種人退會員？」、「我看過烤雞腿每一袋都打開看的.....」、「哇靠，難怪之前買水果時，有被動過的痕跡，現在疫情期間這會不會太可怕了」、「可以開箱的水果絕對不碰，很常吃虧」、、「這麼愛開，就直接去COSTCO應徵品管好了」。
但也有人緩頰，認為「開箱檢視是必要的！我也買過爛的！如果不能開箱，請自行做好水果品質把關」、「奇異果，我會開箱，某次買到別人挑過換過的虧，所以我會開箱檢查」、「我覺得開箱ok，但把不喜歡的換至別盒實在太缺德，上次在內湖店就大聲制止一位阿伯這樣」。
亦有過來人分享解決辦法，直言「我會用眼睛看，如果需要檢查確認，會直接請人員幫忙，不會自己動手」、「我會請工作人員幫我打開檢查」。（編輯：陳雅雲）