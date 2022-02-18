Toyz喝醉Call in道歉！崩潰大哭秒關台 昔日好友回應了
曾代表台灣拿下英雄聯盟S2世界冠軍的實況主Toyz（劉偉健），歷經一連串風波後，重回直播與大家互動，同時也欣然面對過去所犯下的錯誤。沒想到17日晚間，Toyz竟然以喝醉的姿態現身，並陸續打給前女友奈奈、史丹利、丁特等人想要道歉。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 13:34:08｜2022-02-18 13:56:18
據悉，Toyz直播時就坦言有點酒醉，接著在觀眾的鼓譟下，打給了前女友奈奈不斷吶喊「你還愛我嗎？我愛你！」奈奈似乎察覺Toyz有醉意，提醒趕快醒酒後就掛掉電話，之後Toyz也陸續打給丁特、統神妻子003、前老闆鍾培生等等，所有在這段期間牽扯到的人，但都沒有接電話。
最後Toyz才打給史丹利，結果一接通後就不斷道歉，「我剛剛去喝酒了，我對不起你史丹利」、「我愛你，對不起！」而史丹利也笑笑回應「我其實沒有很在意啊！感覺特哥比較在意啊，我這邊還好」隨後就掛斷。
此時，Toyz再也忍不住情緒，直接在鏡頭前崩潰大哭，關掉直播後，也隨即下架影片。但早就被網友們通通備份，並在各大論壇上瘋傳。
對此，史丹利人剛好也在開直播，他坦言，接到電話當下真的沒有想太多，也不知道對方有哭，認為大家只是做做效果。此外，丁特也在直播上解釋，當時剛好在忙才沒有接，也忍不住嘲笑「就是表面兄弟！」也讓所有粉絲笑到不行。（編輯：詹鎰睿）