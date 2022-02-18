鐵板燒點餐「少說一句」虧大了！女店員承認：拜託不要忘

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第三點、鐵板都是燙的，講好幾百遍不要碰；第四點、她強調點餐時千萬別等料理完才說要客製化，「不要胡椒、不要蒜頭、不要青蔥、不要洋蔥的，這樣會造成食材的浪費也會造成我們的困擾哦」。
除此之外，她也分享用餐時的隱藏規則，透露「平價鐵板燒百百種，有些是1.免費續白飯、2.免費續白飯，可加一次青菜、3.白飯另外記，免費續青菜。各家店的老闆不同，所以經營手法都會有所差異，不防可以點餐前先問問他們是怎麼算的」。
貼文一出，隨即引來網友熱議，「鐵板燒好吃，不過看那個油煙覺得師傅和學徒都好辛苦，原PO辛苦了！」、「我們全家都超愛吃鐵板燒」、「男朋友是鐵板燒師傅！手真的很容易受傷！！每天都好心疼」、「我跟閃都超愛吃的！有時候點蔥蛋師傅還會在上面畫笑臉，看了心情就超級好」。
甚至釣出同行分享，「最怕的就是不懂裝懂的阿桑」、「我之前打工過的鐵板燒店，為了整潔跟美觀，會在客人前面放類似牛排的那種小鐵盤，我外場收的時候，哪管那麼多，直接用手抓著往餐車裡丟，那個溫度真的是...」、「鐵板燒人多的時候真的很忙，如果遇到的客人有耐心而且會跟你表示謝謝或辛苦了，那一天心情真的都會很好」。（編輯：陳雅雲）