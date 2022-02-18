泡麵油包有「奇怪米粒」不敢吃？網反讚好：會故意這樣用
泡麵是許多人肚子餓時的救星，深受國人喜愛，市面上除了能選國內品牌，也有許多進口自他國的品項。就有網友購買了來自印尼的營多麵，可開封後發現裡頭的油包出現不自然的米粒狀物質，這讓她不敢食用，網友見後說明是正常現象，並表示自己反而會利用這點來方便煮麵的流程。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 16:03:19
原PO於Dcard中發文，表示近日購買許多印尼的營多麵回家，拆封後卻發覺裡頭油包的模樣不太對勁，油中間夾雜著一顆一顆米粒狀的白色物質，捏起來硬硬的，讓她感到有點害怕，改用芝麻油替代，最後也上網詢問「有人遇過類似的情形嗎？確定沒有過期」。
網友見後解答這是正常現象，只是因為天氣寒冷導致油凝固而已「棕櫚油24度凝固，可以吃」、「油只是凝固了還是可以吃喔」、「因為天氣冷凝固了而已，放心吃」、「超愛吃這款麵的，天氣冷就會變成這樣，正常的，我真的在超市瘋狂買，尤其是之前封鎖的時候 現在櫃子裡還有各種口味」。
有位網友提出另一個問題「這個油要怎麼開然後不沾到呢」，眾人便利用原PO遇到凝固的情形，將油包特意拿去冰箱冰，在擠出時就不會成液體狀亂噴了「拿去冰」、「我就是包裝打開然後油包會拿去冷凍冰的人欸！冰之前還會把裡面的料按一按讓他均勻分佈之後可以倒得超乾淨」。 （編輯：李惠婷）