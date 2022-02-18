台灣YouTuber妹妹誰最夯？答案不是滴妹 「她」黑馬竄出
台灣YouTuber近年來如雨後春筍般冒出，影片類型相當多元，而在YouTuber圈中，不乏有部分網紅會與家人以兄妹、姊弟等模式一同拍片，吸引眾多粉絲觀看。對此，就有女網友盤點YouTuber妹妹們，其中「這位妹妹」聲量贏過知名YouTuber滴妹，被許多網友狂推直喊「自然又可愛」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 16:09:39｜2022-02-18 16:44:31
有女網友於Dcard上盤點各個YouTuber兄妹檔，包括蔡阿嘎與堂妹嘎妹、Ru儒哥Ru儒妹、「這群人」尼克和尼克妹、「欸你這週要幹嘛」崇崇和崇妹等眾多組合。
貼文一曝光，隨即引起大批粉絲瘋狂稱讚崇崇、崇妹兄妹倆，「崇妹很正欸！是那種女生看了都會很賞心悅目的感覺，自然就是美啦！！」、「崇妹好可愛，跟崇崇有夠像」、「還是只有崇妹順眼自然又可愛」、「崇妹很可愛+1」、「大愛崇妹」。
不過，也有人分享其他女神，直言「推推儒妹」、「最經典的滴妹怎麼沒出現」、「Bump妹妹很正耶」、「超喜歡iris！一開始追蹤她還不知道是阿嘎的妹妹，雖然不是超級漂亮那種但很有個人特色」。（編輯：陳雅雲）