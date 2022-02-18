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新北＋7　足跡包括全聯、台彩行、超商、屈臣氏、捷運

▲新北市副市長劉和然表示，新北有7例居隔採陽的個案，皆與北市用餐、KTV的聚會相關。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.18）
▲新北市副市長劉和然表示，新北有7例居隔採陽的個案，皆與北市用餐、KTV的聚會相關。（圖／記者陳志仁攝，2022.02.18）

記者陳志仁／新北報導

2022-02-18 16:07:04｜2022-02-18 17:13:42

中央流行疫情指揮中心今（18）日公布國內新增16例的本土個案，其中新北有7例居隔採陽的個案，皆與北市用餐、KTV的聚會相關；此外，新北市政府衛生局也公布確診者的足跡，包括全聯、台彩行、超商、蝦皮店到店、屈臣氏、捷運松山新店線與淡水信義線等處。

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▲新北市政府衛生局也公布確診者的足跡，包括全聯、台彩行、超商、蝦皮店到店、屈臣氏、捷運松山新店線與淡水信義線等處。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局也公布確診者的足跡，包括全聯、台彩行、超商、蝦皮店到店、屈臣氏、捷運松山新店線與淡水信義線等處。（圖／新北市政府衛生局提供）
新北市副市長劉和然表示，案19951、19993、19994、19995、19996、19997、19998等7例，皆為台北市案19816（台北市房屋代銷人員）的接觸者，包含一對夫妻、一對父女及三名女性，2月13日都一同在北市某餐廳用餐，隨後其中4人又一同到KTV聚會，遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR皆為陽性；7例匡列接觸者104人、77人居家隔離，均已安排採檢，持續疫調匡列中。

▲新北市政府衛生局公布案19816個案關係圖。（圖／新北市政府衛生局提供）
▲新北市政府衛生局公布案19816個案關係圖。（圖／新北市政府衛生局提供）
劉和然指出，案19951（女，10多歲）為國中學生、居住板橋區，2月16日喉嚨痛、咳嗽，CT值16.3；案19993（女，40多歲，家管）無症狀，CT值11.9，與案19994（男，50多歲，自營工作室），2月17日喉嚨癢、咳嗽，CT值20.21，以上2例為夫妻，居住永和區。

至於案19995（女，20多歲）於父親經營公司工作，無症狀，CT值21.35，及案19996（男，50多歲，公司負責人）無症狀，CT值31.12，以上2例為父女，居住永和區；案19997（女，40多歲）北市公司職員、居住新店區，2月17日發燒、頭暈，CT值12，另案19998（女，40多歲，行銷公司職員）居住中和區，2月16日喉嚨痛，CT值32.8。

衛生局則公布確診者的足跡，包括全聯板橋板新店與永和永安門市、永和區頂尖金采台彩行、OK便利商店板橋懷仁店、蝦皮店到店板橋三民店、全家便利商店板橋區新光仁店、永和國和店、屈臣氏板橋區板中門市、新店區七張門市、洪瑞珍三明治概念店台北市中山區民權門市，及捷運松山新店線與淡水信義線的七張站、中正紀念堂站、民權西路站等處。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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