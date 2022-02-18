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「超夯玩具組」驚喜現身好市多？爸媽全嗨爆：下班趕快搶

▲有網友分享，買了一個超夯的玩具組，結果掀起爸媽們爭相朝聖。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲有網友分享，買了一個超夯的玩具組，結果掀起爸媽們爭相朝聖。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-18 16:35:11

美式知名賣場好市多Costco，因多元、大量又有特色的商品，能讓消費者一次補齊，成為台灣人的購物天堂。有粉絲分享，他終於買了前陣子一直在觀望的玩具商品，結果照片曝光後讓許多父母們為之瘋狂，「下班趕快來搶」。

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臉書社團「Costco好市多，商品經驗老實說」中，有民眾PO出一張圖片分享，「是Leapfrog冰淇淋車耶！」他興奮表示，雖然前陣子一直在觀望這組玩具產品，沒想到當天就在汐止店看到了，而且還是中英文雙語版本，直呼「這價格很可以！OH～YA！現在買兒童節禮物會太早嗎？」。

▲好市多驚賣冰淇淋車！爸媽瘋掉「下班來搶」：小孩子超愛。（圖／Costco好市多，商品經驗老實說）
▲超多爸媽看到後，興奮表示，小孩子超愛，甚至整天拖著到處賣冰淇淋。（圖／Costco好市多，商品經驗老實說）
據悉，該產品名稱為「LEAPFROG ICE CREAM CART-冰淇淋學習家雙語版」要價1325元，經《NOWnews今日新聞》記者查詢後發現，好市多線上商城查無此商品，似乎早已銷售一空。此外，若在蝦皮購物上購買該同款商品則要價1499元，也同樣缺貨中。

貼文曝光後，爸媽瘋狂分享心得「哇！終於到貨了～超值得入手的！」「買！我上次網路買貴了」、「超好玩！本媽媽跟我家大寶超愛玩，真的是放電最佳玩具又可以學英文，很推薦喔～當兒童節禮物很棒」、「可以邊玩邊學英文，很推薦」、「好玩～兒子滿愛～每天玩這台」、「終於！今天下班來去搶」、「好玩！我兒女都拖著在家到處賣冰淇淋」。（編輯：詹鎰睿）

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