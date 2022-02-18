寒流報到！18縣市低溫特報 北台灣連凍3天「不到10度」
今（18）日受到華南雲雨區東移影響，各地水氣增加，未來幾天水氣只增不減，稍早中央氣象局表示，寒流南下，針對全台18縣市發布低溫特報，北台灣更是會持續3天，出現10度以下氣溫。
編輯中心/綜合報導
2022-02-18 16:15:10
氣象局表示，明（19）日下午開始各地明顯轉冷，明晚到21日上午間臺中以北、宜蘭及金門有持續10度，馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；20日起至21日上午間臺南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮亦有10度以下氣溫發生之機率。
目前氣象局針對，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣、金門縣、連江縣，發布「非常寒冷」的橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，其中連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。。
另外，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣則發布「寒冷」的黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率
此外，玉山觀測從昨天就開開始下雪，一直下到今日清晨5時45分停止，積雪1.5公分，氣象局也指出，未來一周溫度皆偏低，若與水氣條件配合，周六到下周一北部2500公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山不排除有降雪或下霰的機率。（編輯：孫唯容）