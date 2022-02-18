COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

寒流報到！18縣市低溫特報　北台灣連凍3天「不到10度」

▲中央氣象局表示，寒流南下，針對全台18縣市發布低溫特報，北台灣更是會持續3天，出現10度以下氣溫。（圖／氣象局提供）
▲中央氣象局表示，寒流南下，針對全台18縣市發布低溫特報，北台灣更是會持續3天，出現10度以下氣溫。（圖／氣象局提供）

編輯中心/綜合報導

2022-02-18 16:15:10

今（18）日受到華南雲雨區東移影響，各地水氣增加，未來幾天水氣只增不減，稍早中央氣象局表示，寒流南下，針對全台18縣市發布低溫特報，北台灣更是會持續3天，出現10度以下氣溫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
氣象局表示，明（19）日下午開始各地明顯轉冷，明晚到21日上午間臺中以北、宜蘭及金門有持續10度，馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；20日起至21日上午間臺南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮亦有10度以下氣溫發生之機率。

目前氣象局針對，基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、宜蘭縣、金門縣、連江縣，發布「非常寒冷」的橙色燈號，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，其中連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。。

另外，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣則發布「寒冷」的黃色燈號，有10度以下氣溫發生的機率

此外，玉山觀測從昨天就開開始下雪，一直下到今日清晨5時45分停止，積雪1.5公分，氣象局也指出，未來一周溫度皆偏低，若與水氣條件配合，周六到下周一北部2500公尺以上山區及中南部3000公尺以上高山不排除有降雪或下霰的機率。（編輯：孫唯容）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
如果明天就是台北市長選舉之日，以目前浮上檯面的人選，您會投給誰呢？

如果明天就是台北市長選舉之日，以目前浮上檯面的人選，您會投給誰呢？

繼續作答
即時
推薦閱讀