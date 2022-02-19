房市／玩桌遊、追劇、角色扮演　創新線上教學翻轉倫理課

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以在台灣跟韓國引起廣泛討論的電影「82年生的金智英」為例，其中談及30多歲女性在職場、家庭遭受的性別不平等、職場倫理議題等，如先有電影情境作為討論性別議題的開端，更能引起學生「共感」。劉世慶觀察，讓學生課前自行觀看影片，感受抽象的倫理議題後，進而在課堂上接續與學生討論，「從學生的肢體動作與神情看出，這樣的教學方式讓他們對倫理議題更有興趣」。
除此之外，也可透過線上桌遊、利害關係人扮演等搭配數位工具，讓倫理教育更有趣。中華企業倫理教育協進會講師、高雄大學資管系副教授林杏子表示，「遠距教學不只是打開鏡頭」，他帶領學員們進行線上桌遊「倫流說理」，透過不同的角色卡牌，模擬在職場上遇到倫理議題，例如「文宣品放至緊急逃生口，身為環安主管可否接受？」學員在老師的引導下線上作答，老師可即時線上收到40名學員的答案，並立即引導反饋，這在實體教室較難達成讓全班逐一參與回答，也是數位教學很大的優點。
林杏子表示，數位教學要成功，除了老師本身需熟悉不同的數位工具外，最重要的關鍵是重新定位老師們對線上教學全貌的認識，因而提出了「線上教學的八塊拼圖」，包括老師面，有心態連線、教學連線；學生面，有課程互動、學習成效；課程面，有課綱規劃、上課規則；以及教室面，有軟體選擇、設備連線。許多老師在瞭解這八塊拼圖後，發覺線上教學可以很活潑、有趣、更能即時的將師生的心連結在一起，創造出精彩的線上教學。
因應數位教學浪潮，中華企業倫理教育協進會除了協助教師對數位工具更為上手，將相關使用方法製成教學懶人包，也會開發各式創新線上倫理課程，協助教師們持續充實成長；信義房屋企業集團倫理長同時也是中華企業倫理教育協進會講師楊百川表示，其實不只教學現場，「倫流說理」桌遊以及情境扮演也很適合企業用來帶新人教育訓練，未來也考慮會陸續引進。