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「最美小三」搶走全智賢飯碗！原因超殘酷　網：無法反駁

▲「最美小三」韓素希（右）取代全智賢接下零食品牌代言。（圖／愛奇藝國際站、Netflix）
▲「最美小三」韓素希（右）取代全智賢接下零食品牌代言。（圖／愛奇藝國際站、Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2022-02-18 17:30:00

有「代言女王」封號的南韓女星全智賢，日前與合作8年的戶外服飾品牌續約失敗，近日再傳出食品企業決定換代言人，以因《夫婦的世界》飾演「最美小三」爆紅的韓素希代替全智賢，「是全智賢年紀大了？」、「這就是世代交替嗎？」等疑問掀起熱議。

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▲全智賢曾為HBAF創下高銷售額。（圖／HBAF YouTube）
▲全智賢曾為HBAF創下高銷售額。（圖／HBAF YouTube）
零食品牌HBAF去年代言人為全智賢，她當時只因一句廣告台詞「我的好朋友」，立刻為品牌提高銷售額，該牌子不算大廠牌，但在全智賢的解說下，成功讓更多消費者認識，但HBAF近日沒跟「功臣」全智賢續約，新的代言人也確定是韓素希。

韓素希代言HBAF的照片影片近期釋出，品牌表示這次企劃是針對MZ世代（指1980至2000初期，出生千禧世代（Millennials）和Z世代、18到40歲的年輕人）的消費者而定，概念為「沒有界線的HBAF」，品牌表示：「為了強調廣告概念，所以選擇活躍於時尚、演員角色的韓素希當代言人，吸引MZ一代的關注。」

品牌強調，該企劃目標對象是1983至2010年出生的人，即使有著凍齡外表，全智賢（1981年生）確實不符合MZ世代，所以雙方才沒合作，形同把全智賢定調為「老一輩的對象」。網友對於代言人大洗牌，感嘆這就是「廣告界自然的世代交替」。

▲韓素希接任全智賢當零食代言人。（圖／韓素希IG）
▲韓素希接任全智賢當零食代言人。（圖／韓素希IG）

 

▲HBAF廣告代言人世代輪替。（影／HBAF YouTube）

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