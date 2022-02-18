「最美小三」搶走全智賢飯碗！原因超殘酷 網：無法反駁
有「代言女王」封號的南韓女星全智賢，日前與合作8年的戶外服飾品牌續約失敗，近日再傳出食品企業決定換代言人，以因《夫婦的世界》飾演「最美小三」爆紅的韓素希代替全智賢，「是全智賢年紀大了？」、「這就是世代交替嗎？」等疑問掀起熱議。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-02-18 17:30:00
零食品牌HBAF去年代言人為全智賢，她當時只因一句廣告台詞「我的好朋友」，立刻為品牌提高銷售額，該牌子不算大廠牌，但在全智賢的解說下，成功讓更多消費者認識，但HBAF近日沒跟「功臣」全智賢續約，新的代言人也確定是韓素希。
韓素希代言HBAF的照片影片近期釋出，品牌表示這次企劃是針對MZ世代（指1980至2000初期，出生千禧世代（Millennials）和Z世代、18到40歲的年輕人）的消費者而定，概念為「沒有界線的HBAF」，品牌表示：「為了強調廣告概念，所以選擇活躍於時尚、演員角色的韓素希當代言人，吸引MZ一代的關注。」
品牌強調，該企劃目標對象是1983至2010年出生的人，即使有著凍齡外表，全智賢（1981年生）確實不符合MZ世代，所以雙方才沒合作，形同把全智賢定調為「老一輩的對象」。網友對於代言人大洗牌，感嘆這就是「廣告界自然的世代交替」。
▲HBAF廣告代言人世代輪替。（影／HBAF YouTube）