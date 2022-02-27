市場攤販被女友媽打槍！過來人曝「千萬價值」：一定後悔
現代人想結婚，還得面臨爸媽這一難關。有位女網友PO文訴苦，準備要和男友步入禮堂的她，卻遭到媽媽多次刁難，「我真的沒辦法向大家說，我女婿是在市場工作！」結果貼文曝光後，網友們卻反讚「你老公超有錢的好嗎？」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-27 09:00:00
網路論壇Dcard，有位女網友以「我媽媽不喜歡他的職業」為標題PO文訴苦，她表示，最近鼓起勇氣才向爸媽表達結婚的事情，無奈雙方家庭背景差異大的關係，導致媽媽非常擔心，認為兩人不太合適，一直希望能重新找對象。
她形容和男友的差異，就像是鄉下VS都市、高中VS大學，而自從媽媽知道男友家裡是在市場賣肉後，就更加覺得兩人不合適，結果在表達結婚念頭中，就被媽媽當場刁難「你要怎麼向你朋友介紹，你老公的職業？」「我真的沒辦法向大家說，我女婿是在市場工作」、「這是很現實的問題！」
這讓原PO直呼「在市場工作真的有這麼不好嗎…」。
貼文曝光後，網友一面倒反讚「傻傻的，傳統市場賣菜肉的都超有錢好嗎？人家一年是一般上班族的幾倍」、「朋友的老公在市場賣雞肉，收入好到買房，生兩胎，老婆不用出去工作」、「拜託～在市場工作的收入有的都很好啊」、「你媽媽傻傻的耶！我家有人在批發市場擺攤，光是兩個攤位價值就上千萬了」。（編輯：詹鎰睿）