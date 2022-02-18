特企／年後肥一圈　掌握這幾招維持自信美麗

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人的身體有70%是水分，水分攝取量與脂肪燃燒、身體代謝息息相關，每天喝水量建議至少要攝取體重乘以40c.c，少量多次慢慢喝，也可在餐前先喝一杯水增加飽足感，減少後續食物的攝取量。
均衡的飲食習慣
有些人瘦身會採用少吃或不吃，雖然體重計上面的數字減少了，但減掉的可能都是水分、肌肉以及身體裡的營養物質，且容易有復胖的現象產生，甚至也會減到不想減的地方。均衡飲食是維持健康的要素，除了攝取足夠營養外，建議減少攝取精緻澱粉、炸物甜食，以及多吃蔬果。
適當規律的運動
國民健康署指出運動可以消耗多餘的熱量，增加肌肉組織，進而提升身體基礎代謝率，預防復胖，建議每天運動至少30分鐘。如果生活相當忙碌沒時間運動，或是想要讓肌肉線條更明顯、體態更好看，抑或是產後婦女小腹容易凸出的情況，醫師則建議可透過科技儀器來輔助，幫助更快達到目標。
黃承翔醫師說明：「現在市面上有多種增肌減脂儀器，像是Emsculpt、Embody、ZField肌力塑、CMSlim先舒立，皆通過台灣TFDA認證，安全性有保障，透過科技鍛鍊強化肌肉同時誘導脂肪細胞凋亡，不過也不是所有人都適合做，需先諮詢專業醫師，如果是皮下脂肪厚度較厚的人則會建議先減脂再增肌，搭配良好的作息與飲食習慣，效果會更加明顯且持久。」黃醫師也提醒消費者需選擇合法立案的診所、專業醫師以及原廠正貨儀器，千萬不要以價格為唯一考量，才能美得安全又放心。