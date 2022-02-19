寒流來襲氣溫遽降！18縣市低溫特報 明下探7度入冬最冷
今（19）日寒流南下，中部以北、東北部及東部地區天氣明顯轉冷，其他地區早晚亦冷，氣象局針對18縣市發布低溫特報。明日受到寒流影響，各地天氣將非常寒冷，且因華南雲雨區東移，各地皆為有雨的天氣，全台又濕又冷，請民眾做好準備。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 06:44:03
氣象局針對18縣市發布低溫特報，今日下午起各地明顯轉冷，今晚起至21日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率（橙色燈號）；20日起至21日上午間台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮亦有10度以下氣溫發生之機率（黃色燈號），請注意加強保暖。
另外氣象局也持續針對北北基發布大雨特報，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日降雨範圍將逐漸往南擴展，氣溫驟降，愈晚愈濕冷；今晚北台平地最低氣溫已可降至9度左右，早出晚歸要注意！白天起各地氣溫：北部15降至9度，中部11至20度，南部13至24度，東部12至24度。
吳德榮指出，明日、下週一受到這個冬季最強冷空氣影響，本島平地最低氣溫約可降至7度左右，但少了「輻射冷卻」加成，未必會突破今年冬季竹苗平地最低溫5.9度的紀錄，但由於伴隨很多的水氣，各地有雨，整天溼冷，所以感覺上會是這個冬季最冷的一波。（編輯：倪浩軒）