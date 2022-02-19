台灣最強Outlet是誰？眾推爆「這2間」買到手軟：超好逛

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原PO繼續說道，中部則有台中港三井Outlet，不但是台灣首座海港商場，也有摩天輪、彩虹貨櫃等裝置，也是全台唯一臨海摩天輪，另外還有義大世界購物廣場，號稱全台灣首創「品牌直營」的Outlet Mall，且結合摩天輪、溜滑梯、立體旋轉溜滑梯，全室內的動線受到許多人喜愛，最後則是位在台南高鐵站旁邊、近新開的台南三井Outlet，原PO也好奇問大家：「心中最好逛的outlet是哪一家呢？」
貼文一出，網友紛紛留言，「喜歡三井，空間配置逛起來很舒適」、「我還滿愛去逛三井的，也會看電影吃飯」、「前幾天才跟朋友討論，真的大部分Outlet都有摩天輪，在日本去過的也有」、「高雄還有個新開的SKM Park」、「本人最喜歡華泰跟林口，我覺得這兩個都很好逛」。
另外，不少人都點名義大世界購物廣場以及華泰名品城，「最近感覺是義大最好逛，但位置太偏僻了，不然逛街又能玩還有住宿，北部親戚來都至少待一天」、「義大的好好看」、「之前讀大學的時候很常去義大逛跟看電影」，「華泰啊打折的時候真的有夠便宜」、「感覺起來是華泰CP值比較高」、「華泰大品牌多又便宜」、「每次去華泰都感覺錢包被洗劫，然後撘末班車高鐵回家」、「華泰去過兩次，覺得很好逛，而且東西真的便宜」。（編輯：賴禹妡）