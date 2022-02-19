泡麵煮錯20年？「金城武煮法」爆紅 老饕實測愣：麵超Q
泡麵因為其便利且便宜的特性，成為不少人正餐以及宵夜的首選，然而怎麼將一碗平淡無奇的泡麵煮成最好吃的模樣，招式百百種，而近日網路上流傳一段「金城武煮泡麵」的影片，引發廣大迴響，不少人實測後非常驚艷，直呼「麵體整個變超Q」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 10:35:26
只見瘋傳的影片中，是金城武出演電影《喜歡你》的片段，劇中追求泡麵完美比例的他透露「泡麵在三分鐘煮透，但將透時未透麵才最彈牙，時間是麵的敵人，這一秒的麵和下一秒的麵根本是完全兩碗不同的麵。」精緻的台詞，讓煮泡麵這件事變得非常正經。
其中一幕，金城武被抓入監獄之後，看見獄警準備煮泡麵，但發現他煮的方法不對，於是忍不住開口透露煮法「先煮麵！」接著等待三分鐘之後，將調味包一一樣加入瘋狂攪拌，接著完成後馬上倒熱水，再等待三分鐘之後，加入八分滿的熱水等待三分鐘，完美比例的煮法讓獄警直呼「很好吃欸，你小子有研究」。
而該片段近日在Tik Tok上被網友瘋傳，不少人不信邪實驗之後發現「自從看完之後....我都這樣吃，很好吃」、「麵真的變超Q」、「原版他自己做的還有丟進冰塊裡面冰鎮再加調味包....麵超Q」、「原來是要先煮麵再丟調味包啊....吃錯20年了呢」、「男神是真理！這樣真的好吃欸，麵超Q的啦」、「還以為是開玩笑？實測後真的不錯」。（編輯：張嘉哲）