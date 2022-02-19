全台高齡化商機現 楓康超市搶灘設「銀髮族照護專區」

台灣早已邁入高齡化社會，65歲人口平均佔全國人口數約17%。看準這個趨勢，也因應銀髮族營養補充需求，楓康超市率先在全國門市設立銀髮照護專區，是零售業首創，除了推出各種優惠，最重要的是，方便銀髮族輕鬆選購，不用再像往常進到賣場，面對大量補給品品牌，不知如何下手。

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台灣65歲以上老年人口，由1993年底的149萬1000人逐年遞增，在2018年3月底已達到331萬2000人，共增加182萬1000人，佔總人口數的14.05%，已突破14%，邁入高齡社會；意即台灣早已走入「高齡化社會」。甚至依內政部推估，大約是2026年，我國老年人口將超過20%，與日本、南韓、新加坡及歐洲部分國家同列為「超高齡社會」。





因應高齡化社會人口結構改變，除了政府應該重視 老人福利及長照服務需求外，民間產業也嗅到新商機。以楓康超市為例，看準銀髮族人口逐年增長趨勢，因應他們的需求，已在各門市首創銀髮族照護專區， 精選10大優質營養補飲品，全數保證優惠價格，其中包含全國最低價的桂格完膳營養素，250ml*8罐售價$399，同業及電商售價至少$440起跳，價格下殺幅度足足10%，讓銀髮族一天喝一罐只要銅板價，就能補充足量均衡營養。

楓康超市表示，65歲以上的銀髮族，隨著年歲漸長，有些人變得不愛吃、不愛動，沒食慾吃不下，導致營養嚴重攝取不足。對症下藥，在照護專區才會嚴選優質營養補給飲品。事實上，這個專區也能稱為養生專區，對於時常感到沒有體力，精神不振者，不論是40-60歲青壯族群，或是銀髮養生族群，都應該藉由補充營養提升體力。

走進楓康超市，一眼可見銀髮照護專區，省下尋找的時間，隨到隨拿，各類補給品貨源充裕齊全，方便忙碌現代人及銀髮族輕鬆選購，一次補足所有營養。











