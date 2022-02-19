早餐店奶茶每喝必拉？網封「地表最強瀉藥」 內行曝真相
台灣人吃早餐習慣配飲料，Social Lab社群實驗室追蹤網路聲量發現，民眾已經養成一早醒來，必須先來杯咖啡提神的習慣。豆漿、奶茶、紅茶也是熱門的早餐飲料，尤其網友們對早餐店奶茶更是又愛又恨。同一家早餐店的奶茶，為什麼有些人喝都沒事，有些人卻每喝必拉，台安醫院營養師劉怡里提醒，如果是以下狀況就要小心了。
記者黃韻文/綜合報導
2022-02-19 11:03:28
《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近三個月內，關於「早餐飲料」的網路聲量表現。在超商咖啡盛行之下，許多民眾都已習慣早餐喝咖啡，就有網友感嘆，「以前只是偶爾喝，現在上班沒喝咖啡會直接死亡」，咖啡被視為是最能為早餐帶來儀式感的飲料之一。
而早餐店必備的豆漿、奶茶和紅茶也都榜上有名，早餐店奶茶喝了容易拉肚子的話題，每每在網路引起熱議，被網友公認是「地表最強瀉藥」、「超強排便飲料」，萬一便秘的時候，喝一杯早餐店奶茶就對了。但也有人是怎麼喝都沒事，台安醫院營養師劉怡里點出最主要的原因。
營養師劉怡里說，最大的問題通常是奶茶內的冰塊，除了容易有大腸桿菌，有些民眾腸胃較弱，早上剛起床不能喝冰的，也可能拉肚子。
第二則是牛奶或奶精，鮮奶茶是加鮮奶，受乳糖不耐影響的人就容易拉肚子；如果是加奶精的奶茶，由於奶精成份有橄欖油或棕櫚油，攝取過多油脂也會容易不舒服，有些腸胃敏感的人，吃太油就會拉肚子。
第三種可能性，則是紅茶裡面加了決明子來增加茶葉香氣，而決明子在中醫藥材中，有潤腸通便的功效。
營養師劉怡里補充，過去的古早味紅茶都會加決明子，如果以前喝紅茶不會拉肚子，且在其他地方喝鮮奶也沒有腹瀉，代表不是乳糖不耐及決明子的問題，就得注意那間早餐店可能是冰塊的問題，比起上述種種拉肚子的原因，冰塊衛生度反而是民眾最需要在意的地方。