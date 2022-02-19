求職妹收面試通知超嗨！一到公司臉綠 老闆幫算命4小時
面試是求職路上相當重要的一個環節，除了要讓對方留下好的第一印象外，也要嘗試在短時間內將自己的價值最大化，不過近日一位待業2個月的網友卻分享，面試時老闆第一句竟是嫌自己「太胖」，後續更發生各種離奇事件，讓她無奈的折騰了4個小時。
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 11:23:45
原PO在Dcard發文，提到自己待業2個月後， 接到一個服飾業行銷企劃的面試通知，當下非常開心地答應赴約，一開始先做了撰寫文案、修圖、等簡單測試後，她就發現，公司的滑鼠、鍵盤等設備極其難用，且地點怪異，當下就覺得有些奇怪。
原PO接著說道，她被請到會議室面試，對方是老闆， 但在坐下的瞬間，老闆第一句話竟是「我就直話直說，妳太胖了」，甚至無禮的表示「原本想說請妳來當模特兒，沒想到是這麼胖啊」，但事情還未結束，老闆接著表示自己有學算命，然後又將原PO的個人狀態、感情、家庭、未來工作等都分析一輪，最後花了4小時才結束這場鬧劇，原PO則無奈的表示，「去面試要被精神霸凌一波...」。
貼文一出，引起網友熱議，「雖然是雷面試，但好有趣」、「目前看過最奇怪的面試」、「對方想找人聊天練練技能吧」、「這老闆好有空」、「看完笑到不行」、「有夠瞎 」、「事實很恐怖但看起來好促咪」、「應該使用尿遁之術的」。（編輯：張志浩）