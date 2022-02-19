ATM存5萬少1千！她缺這步驟救不回 苦主狂＋1：死無對症
「奉勸大家一定要做一張一張數鈔動作再存錢！」一名網友在網路上表示，她日前到ATM存5萬元時，被機器退回8000元，而真正存入的金額卻只有4萬1000元，硬生生少了1000元，向銀行求救也沒用，讓她相當無奈，貼文曝光後，不少苦主也出面吐悲慘經驗：「這我真的有遇過，後來銀行打來說確定沒多錢，所以1000就被吞了，死無對症，所以高額存款絕對要用臨櫃避免爭議！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 12:44:54
該名網友在臉書「爆怨公社」中貼文，她表示日前到ATM存提款機存5萬元，沒想到下秒機器卻吐回8000元，並顯示存入4萬1000元，「當下吐出的8千數了2次，在重複算張數時，沒反應過來，被機器吞了，來不及按取消鍵」，5萬元就這樣硬生生少了1000元，向銀行反應後也沒用，讓她無奈嘆：「我應該要在ATM存提款機前攝影機前非常清楚算一張一張鈔票一共多少再存入！」
貼文一出，釣出許多苦主分享類似經驗，「我前年除夕存新鈔，出門前數了，到ATM存也沒注意，也是少1000，當下打電話反應客服，客服說要過完年，結果調資料沒有多錢」、「這我真的有遇過，後來銀行打來說確定沒多錢，所以1000就被吞了，死無對症，所以高額存款絕對要用臨櫃避免爭議」、「我上次領錢少1000，反應後沒有多錢」、「之前要存12000，ATM顯示11000，馬上按取消，拿出來點確實12000，我就分批存」、「我之前被吃五千存一萬，結果進去了卡，只有五千進去，真的傻眼還等三天銀行才退」、「被吃500塊路過」。
也有網友建議高額存款還是到臨櫃辦理或是分批存錢比較放心，「張數多我都分批存，多耽誤兩分鐘換一個安心」、「可以分次存，降低風險，不要一次就存到5萬元」、「我現在都臨櫃辦理了」、「我寧願去臨櫃存款，機器還是有盲點的」、「如果要存上萬元，我寧願到臨櫃，我數一次完再交給櫃員，分幾次給」。（編輯：賴禹妡）