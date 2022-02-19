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全聯公仔再醜也別丟？內行發現「賺翻規則」：不知道虧大

▲全聯福利中心近期推出滿額活動，只要來店消費滿400元就能拿到一個「漫威英雄系列」的吸盤公仔。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）
▲全聯福利中心近期推出滿額活動，只要來店消費滿400元就能拿到一個「漫威英雄系列」的吸盤公仔。（圖／翻攝自我愛全聯-好物老實説）

編輯中心/綜合報導

2022-02-19 13:09:33

全聯福利中心近日推出消費滿400元就免費送「漫威吸盤公仔」的限時活動，結果活動才剛推出沒多久，就災難頻傳，不少人開箱後發現許多公仔臉歪嘴斜，成品讓人不是很滿意，甚至因為反彈聲浪過大，全聯還設置「公仔回收箱」，讓想退換貨的民眾可以投入，情況相當尷尬。不過，就有網友意外發現全聯公仔背後賺翻的秘密，直呼「還是先別丟」，其原因引發討論。

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原PO在臉書社團「我愛全聯好物老實說」貼文指出「很多人都說全聯公仔很醜，然後結帳不拿或者直接丟掉，這些人真的太傻了！如果你常常去全聯的話，就都收下來，如果收集到一整套24個英雄，有抽獎餒，可以抽全球限量1：1真人比例鋼鐵人金屬色特別版雕像，價值65萬元餒！我已經有11隻，等等再來去湊滿，希望幸運之神眷顧我」。

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▲全聯公仔因為長相太醜被網友戲稱為「負責醜聯盟」。（圖/我愛全聯好物老實說）
貼文一出，網友紛紛回應「吼！不要講出來啦，默默的就好OK？」、「講出來很多人參加抽獎機會就變低了QQ」、「早就發現了，不知道超虧，說不定65萬元在我這」、「已上傳照片，希望能中獎」、「夭壽我上次去大採購沒拿9隻＝＝」、「........我已經全部丟掉了」、「醜到讓人留不住，丟了6隻」、「好險還沒丟，下禮拜還要去全聯一趟，順便集一波XD」。

而《NOWnews》記者也實際到全聯官網查看，發現官網上確實有這個活動，民眾只要集滿全系列24個漫威公仔，並且與公仔自拍上傳至官網，就有機會可以抽中全球限量30個的「LS-074SP 復仇者聯盟：終局之戰 1:1 鋼鐵人雕像金屬色特別版」，由於是限量款，目前市價高達65萬元，截至出稿前，已經有103位民眾參與抽獎活動，常去全聯消費的民眾可別錯過中獎機會啦！（編輯：張嘉哲）

▲這個真人比例的鋼鐵人特別版雕像，在全球僅有30組，價值65萬元。（圖／業者提供）
▲這個真人比例的鋼鐵人特別版雕像，在全球僅有30組，價值65萬元。（圖／全聯提供）
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