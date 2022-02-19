點壽司外送「魚蛋消失了」！他怒罵外送員 結局逆轉糗翻
近幾年外送平台盛行，消費者只要在家叫餐，就有外送員能送到府，卻也因此引起很多爭議，就有一名網友在網路上表示，他同事叫了壽司外送，拿到餐點後竟發現壽司上的魚蛋不見了，忍不住怒罵外送員偷吃，不過仔細一看才發現誤會大了，讓網友全笑翻喊：「你應該叫你同事先去掛眼科！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 13:50:54
該名網友昨（18）日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示同事叫外送時，把壽司打開來準備食用，突然暴怒罵「魚蛋壽司的魚蛋被外送員偷吃了兩片，我現在很生氣，我一定要申訴」，把大家嚇一跳，不過原PO仔細一看才發現，原來魚蛋是黏在盒蓋上，才會導致醋飯上空空如也，忍不住在一旁偷笑。
貼文一出，不少網友也笑喊，「仔細看才發現亮點」、「你應該叫你同事先去掛眼科」、「原來是人肉燒賣恐怖故事的壽司版本」、「魚蛋表示：快放我下來」、「蓋子偷吃的都市傳說果然是真的」、「要加錢啦，還附加魔術表演」。
不過，也有網友替外送員喊冤，「無辜的外送員」、「無辜的外送員和店家，你應該要阻止他的」、「外送員有夠倒霉」、「可憐的外送員真無辜」、「難怪外送員送到場都要先拍照」、「可憐的外送員替盒蓋背鍋了」、「別害了無辜的外送員啊」。（編輯：賴禹妡）