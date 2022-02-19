7-11「新功能」他喊爽到了！結帳秒打65折 熟客哭求保密
台灣超商密度超高，往往一條街上就能夠看到好幾間不同品牌的超商，是現今民眾不可或缺的重要商家，但隨著時代演變，現在超商推出的功能也越來越多，許多超商也推出自家APP祭出超狂優惠，是新型消費的趨勢。近日，就有網友分享自己發現7-11有全新功能，其貼文引發熱議，不少人直呼「不要把秘密講出來啦！」
編輯中心/綜合報導
2022-02-19 14:53:00
原PO在臉書社團「7-11/全家好物分享區」貼文指出「最近剛下載7-11的會員APP，結果打開之後裡面一堆看不懂的，就每個都點起來看看，發現有一個『i珍食』的選項，點進去竟然顯示家裡附近超商還有多少即期品可以買.......也未免太方便，而且即期品是65折，當下要吃掉的話根本爽到」。
貼文一出，網友紛紛回應「之前有發現，都會看有沒有水果打65折XD」、「低調一點.....便當搶不到了啦」、「我月底都靠那地圖在吃飯啊，有夠方便」、「真的很方便，有時候看便當剩很多個就去看看，65折太佛了啦」、「講出來以後就難搶好吃的了，低調一點啦」、「主要是不怕撲空，有時候65折的東西會全被買光....這個可以看剩餘量很棒」、「把我的省錢秘密講出來了QQ」。
而《NOWnews》記者也實際在7-11即期食品推出時段點開APP查看，發現點入「i珍食」選項之後，確實能夠看到家裡附近超商內還有哪些即時食品，包括便當粥品、麵食、飯糰、水果、沙拉等品項一目瞭然，而該項功能是在去年11月初推出，如果熱愛吃7-11超商食品的民眾，想省錢可別忘記這功能囉！（編輯：張嘉哲）