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沒錢沒關係！銀行推7首「數錢聲音」解饞　美金台幣任選

▲沒錢沒關係！國泰世華推出7首「數錢的聲音」解饞，美金台幣任你選。（圖／截自Spotify）
▲沒錢沒關係！國泰世華推出7首「數錢的聲音」解饞，美金台幣任你選。（圖／截自Spotify）

編輯中心/綜合報導

2022-02-19 20:29:24

沒看過大把鈔票也要聽過數鈔票的聲音！國泰世華銀行近日分享一系列的「數鈔聲」，包含眾人熟悉的台幣、日幣、美金等等，配合當地風情的音調，譜出5首令人欲罷不能的天籟之音。

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有位網友在臉書上分享，他竟在音樂播放平台Spotify上找到「國泰世華銀行」的歌單，裡頭是將「數各國鈔票」的ASMR聲音融入特色音樂中，每首歌大約10分鐘左右，他聽一聽發現「意外的還真的蠻好聽的」，「每天工作當背景音樂聽可能會提升財運？」

▲國泰世華銀行共分享5國特色音樂數鈔聲及2款單純的數鈔聲。（圖／截自Spotify） 
▲國泰世華銀行共分享5國特色音樂數鈔聲及2款單純的數鈔聲。（圖／截自Spotify） 
這7首「數鈔的聲音」在網路上迅速傳開，連雞排妹鄭家純都分享「⋯⋯⋯⋯⋯，這個行銷很厲害」。國泰世華則在Youtube上附註「聽說，祈求財運，不必再跑宮廟、擲筊問發財金，不必再跑銀行、順便拿發財水」、「戴上耳機，隨時聆聽，打麻將的時候聽，閒閒無事的時候聽，讓你生活鑲滿金，新台幣纏身超開心」。

若有興趣的讀者可點入Spotify連結或在Youtube收聽。網友回覆「來聽新台幣的聲音」、「數鈔機的聲音好療癒啊」、「怎麼沒有比特幣的聲音」、「讓人精神為之抖擻的聲音」、「決定今年打麻將時要來聽」、「每天開盤前試搓就可以放來聽了～聽到收盤～天天漲不停」。 （編輯：李惠婷） 


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