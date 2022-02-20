寒流發威今晨最低溫6.2度！19縣市低溫特報　多雨至週三

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另外氣象局針對7縣市發布大雨特報，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天受這個冬季最強冷空氣影響，水氣又多，各地有雨；雨勢時大時小，降雨時間、南台灣相對較短，其他地區都很長。今日至明晨，本島平地最低氣溫約可降至8度，其中無「輻射冷卻」加成，故無法創此冬季的平地最低溫紀錄；不過由於陰濕多雨，北台灣白天高溫約僅在12度上下，其他各地大多也是整天濕冷；所以，感覺上會是這個冬季最冷的一波。今日各地氣溫：北部8至12度，中部8至13度，南部10至16度，東部10至16度。明日各地持續有雨，白天起氣溫略回升、仍很寒冷。
吳德榮指出，週二各地持續有雨；氣溫續回升、天氣濕涼微冷。週三「鋒面」及另一波冷空氣南下，各地雨勢增大，氣溫下降、再轉冷。週四(24日)「鋒面」離開，連日大範圍多雨的型態終於改變，迎風面大台北及東半部仍有局部短暫雨、背風面桃園以南晴朗穩定，北台偏冷，其他各地早晚冷。週五、六大氣轉乾，各地晴朗穩定，東半部偶有零星降雨的機率；白天逐日回暖，清晨仍有「輻射冷卻」帶來的低溫。（編輯：倪浩軒）