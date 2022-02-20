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寒流發威今晨最低溫6.2度！19縣市低溫特報　多雨至週三

▲今（20）晨全台平地最低溫出現在新北鼻頭角的6.2度，今、明兩天受寒流與華南雲雨區東移影響，各地天氣非常寒冷且有雨。（圖／中央氣象局臉書）
▲今（20）晨全台平地最低溫出現在新北鼻頭角的6.2度，今、明兩天受寒流與華南雲雨區東移影響，各地天氣非常寒冷且有雨。（圖／中央氣象局臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-02-20 06:43:02

中央氣象局表示，今（20）、明兩天受寒流與華南雲雨區東移影響，各地天氣非常寒冷且全台有雨，今晨全台平地最低溫出現在新北鼻頭角的6.2度，且今日下午開始氣溫還會再下降，最冷的時段將落在今晚至週一清晨，請民眾注意保暖。

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氣象局針對19縣市發布低溫特報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。

▲氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）
▲氣象局發布低溫特報。（圖／中央氣象局）
另外氣象局針對7縣市發布大雨特報，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請慎防坍方及落石。

氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今、明兩天受這個冬季最強冷空氣影響，水氣又多，各地有雨；雨勢時大時小，降雨時間、南台灣相對較短，其他地區都很長。今日至明晨，本島平地最低氣溫約可降至8度，其中無「輻射冷卻」加成，故無法創此冬季的平地最低溫紀錄；不過由於陰濕多雨，北台灣白天高溫約僅在12度上下，其他各地大多也是整天濕冷；所以，感覺上會是這個冬季最冷的一波。今日各地氣溫：北部8至12度，中部8至13度，南部10至16度，東部10至16度。明日各地持續有雨，白天起氣溫略回升、仍很寒冷。

▲受東北風及華南雲雨區影響，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象局臉書）
▲受東北風及華南雲雨區影響，基隆北海岸有局部大雨或豪雨，大台北、宜蘭地區及台中、南投、花蓮山區有局部大雨發生的機率。（圖／中央氣象局臉書）
吳德榮指出，週二各地持續有雨；氣溫續回升、天氣濕涼微冷。週三「鋒面」及另一波冷空氣南下，各地雨勢增大，氣溫下降、再轉冷。週四(24日)「鋒面」離開，連日大範圍多雨的型態終於改變，迎風面大台北及東半部仍有局部短暫雨、背風面桃園以南晴朗穩定，北台偏冷，其他各地早晚冷。週五、六大氣轉乾，各地晴朗穩定，東半部偶有零星降雨的機率；白天逐日回暖，清晨仍有「輻射冷卻」帶來的低溫。（編輯：倪浩軒）

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