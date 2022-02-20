氣溫溜滑梯一路下降！鄭明典：台北入夜前後會出現最低溫
受到寒流以及華南水氣影響，今（20）日全台濕冷十分有感，尤其北台灣不僅低溫又伴隨大雨，果然是今年冬天最有感。對此，中央氣象局局長鄭明典表示，過去24小時很持續穩定的降溫，還在下降中，預期台北入夜前後會出現最低溫。
編輯中心/綜合報導
2022-02-20 08:52:48
鄭明典在臉書發文分享了台北過去24小時的氣溫變化圖，可以看見曲線一路往下，寒流發威氣溫不斷下降。鄭明典表示，「台北站氣溫到11度以下了，還在下降，台北站預期入夜前後會出現最低溫！其他地方出現最低溫的時間可能不同，南部通常會比較晚出現最低溫」。
而氣象專家彭啟明也發文提醒大家，「好冷啊！濕濕冷冷很不舒服，務必要注意身體狀況，尤其是年長者。昨天午後各地就開始急降溫。目前還不是最低的時候，預計午後到晚上會達到最低，可能再降1-2度」。
氣象局今早針對19縣市發布低溫特報，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率；彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意防範。（編輯：倪浩軒）