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面試官稱讚「學經歷優秀」卻不錄取碩士女！殘酷關鍵曝光

▲原PO碩士畢業正在找工作，面試官稱讚她「經歷優秀」但卻不錄取她，讓她很苦惱，貼文一出，網友也曝光關鍵。（示意圖／翻攝pexels）
▲原PO碩士畢業正在找工作，面試官稱讚她「經歷優秀」但卻不錄取她，讓她很苦惱，貼文一出，網友也曝光關鍵。（示意圖／翻攝pexels）

編輯中心/綜合報導

2022-02-20 09:58:20

現如今大環境不景氣，想要找到一份工作實屬不易，除了自身能力以外，面試應對也是一大關鍵；不過就有一名碩士畢業的女網友表示，面試官稱讚她「經歷優秀」但卻不錄取她，讓她很苦惱，貼文一出，網友也曝光關鍵。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「經歷優秀但是不錄取」為題發文，表示她從去年畢業到現在，大約花3個月時間找助理職缺工作，「前後丟了20份左右的履歷，大多是已讀，有兩份是面試當天相談甚歡，直接討論薪水、福利，甚至討論到希望可以上班的時間，但返家後卻沒收到錄取通知」。

原PO說她聯繫對方時，對方回應「妳經歷優秀，擔心不如妳所期望，經討論後暫不錄取」，但碩士畢業的她，除了自身經驗相當豐富以外，也有請人力網站的履歷診療室看過履歷，「一位人資課長也是說我有豐富的工作經驗跟學歷，也說我的外語能力對貿易助理的部分很加分」，但她仍舊找不到工作，因此在文末求助「為什麼我都找不到工作啊，找到好心力憔悴」。

▲原PO碩士畢業正在找工作，面試官稱讚她「經歷優秀」但卻不錄取她，讓她很苦惱，貼文一出，網友也曝光關鍵。（圖／取自 PhotoAC ）
▲原PO碩士畢業正在找工作，面試官稱讚她「經歷優秀」但卻不錄取她，讓她很苦惱，貼文一出，網友也曝光關鍵。（示意圖／取自 PhotoAC ）
貼文一出，掀起熱議，「被發優秀卡」、「聽起來像妳比較貴我不想用妳」、「要嘛是薪水的問題，要嘛是他們感覺你待不久…」、「預算考量或怕過水而已，再不然只是客氣敷衍一下」、「有時候很吃運氣，還有你投20間算少了，繼續投吧」、「會這樣回的就是只需要聽話便宜的員工，不要貴又有想法的員工」。

其中，也有網友曝關鍵，認為是原PO條件太好，因此若公司開不出相對應的待遇，只好選擇不聘用，「請不起妳」、「有時候真的是公司預算問題，我公司之前在找助理，看到優秀的反而跳過，因為你們薪水要求會比較高，公司預算就芭樂價」、「我曾經幫老闆過濾過履歷表，一般業助工作不會想要用學經歷太好的，會覺得你只是騎驢找馬」、「我也有遇過公司說，您條件頗為優秀，無法提供適合您的職務」、「找工作本來就是找『適合』的，公司擔心小廟留不住大佛」。（編輯：郭佩蓉）

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