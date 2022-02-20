面試官稱讚「學經歷優秀」卻不錄取碩士女！殘酷關鍵曝光

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原PO說她聯繫對方時，對方回應「妳經歷優秀，擔心不如妳所期望，經討論後暫不錄取」，但碩士畢業的她，除了自身經驗相當豐富以外，也有請人力網站的履歷診療室看過履歷，「一位人資課長也是說我有豐富的工作經驗跟學歷，也說我的外語能力對貿易助理的部分很加分」，但她仍舊找不到工作，因此在文末求助「為什麼我都找不到工作啊，找到好心力憔悴」。
貼文一出，掀起熱議，「被發優秀卡」、「聽起來像妳比較貴我不想用妳」、「要嘛是薪水的問題，要嘛是他們感覺你待不久…」、「預算考量或怕過水而已，再不然只是客氣敷衍一下」、「有時候很吃運氣，還有你投20間算少了，繼續投吧」、「會這樣回的就是只需要聽話便宜的員工，不要貴又有想法的員工」。
其中，也有網友曝關鍵，認為是原PO條件太好，因此若公司開不出相對應的待遇，只好選擇不聘用，「請不起妳」、「有時候真的是公司預算問題，我公司之前在找助理，看到優秀的反而跳過，因為你們薪水要求會比較高，公司預算就芭樂價」、「我曾經幫老闆過濾過履歷表，一般業助工作不會想要用學經歷太好的，會覺得你只是騎驢找馬」、「我也有遇過公司說，您條件頗為優秀，無法提供適合您的職務」、「找工作本來就是找『適合』的，公司擔心小廟留不住大佛」。（編輯：郭佩蓉）