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韓式泡麵哪款最頂？只吃辛拉麵算嫩　「它」韓國人一生推

▲原PO分享「韓式泡麵吃後心得」，也分享最推薦的「6款」，貼文一出，老饕也大讚「一生推」。（示意圖／Shutterstock）
▲原PO分享「韓式泡麵吃後心得」，也分享最推薦的「6款」，貼文一出，老饕也大讚「一生推」。（示意圖／Shutterstock）

編輯中心/綜合報導

2022-02-20 10:21:51

泡麵料理方便快速、香氣誘人，被許多人視為宵夜良伴，口味更是應有盡有，有時甚至用泡麵就直接取代正餐。而台灣除了國產泡麵之外，進口泡麵也不少；對此，就有網友分享「韓式泡麵吃後心得」，也分享最推薦的「6款」，貼文一出，老饕也大讚「一生推」。

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該名網友在社群平台《Dcard》上以「你也愛吃韓式拉麵嗎？」為題發文，表示每次去超市都在納悶到底哪款韓式泡麵好吃，因為自己都固定吃那幾款；而她也分享了6種韓式泡麵的心得，第一「農心馬鈴薯麵」，麵體細較快爛，比起一般的較不耐煮，湯頭清澈，很適合丟青菜一起煮。

第二「不倒翁起司風味拉麵」，跟有些韓式料理店裡面賣的起司拉麵味道超像，再打一顆蛋就超級美味，起司粉包也可以依照喜好調整濃淡、第三「不倒翁金拉麵」，麵體也偏細，乾燥蔬菜給很多，這款辣粉比較少，湯頭比較順、第四「農心海鮮烏龍」，麵體較硬，有很多魚板和昆布，湯頭像來一客的海鮮泡麵，但胡椒味較輕。

第五「農心安城湯麵」，是她心中的第一名，也是韓式泡麵中最耐吃的，味道剛剛好不會過鹹，也有一點辣度，吃起來很涮嘴，打一顆蛋就很完美、第六「農心辛辣白菜風味拉麵」，湯頭跟安城湯麵的很像，麵體也是一樣的，唯一差別是這個有加一點韓式泡菜的那種酸，原PO也在文末提醒「雖然好吃，泡麵還是不要太常吃」。

▲原PO分享自己吃過的6款韓式泡麵心得。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO分享自己吃過的6款韓式泡麵心得。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，掀起熱議，「推推不倒翁」、「起司的超好吃」、「我超愛農心海鮮烏龍麵」、「偷偷推魷魚麵！可以買買看，最常買這個跟安城」、「吃來吃去還是辛拉麵和辣雞麵吃的比較習慣」。

其中，「安城湯麵」、「馬鈴薯麵」和「金拉麵」受到最多網友推薦，「金拉麵要吃辣的！！！！ 一生推」、「韓國人推薦吃法，馬鈴薯麵混辛拉麵」、「金拉麵加散蛋超讚」、「安城+1，超好吃」、「喜歡馬鈴薯麵的Q彈口感」、「我也最愛安城」、「馬鈴薯麵我第一次吃真的是驚為天人欸」。

但也有網友表示，「我覺得定價太貴，裡面又沒什麼料」、「每次逛都很心動，但吃了幾個韓式品牌都覺得很空虛，總覺得自己比較喜歡台灣的泡麵」、「之前去韓國玩，導遊說很多人都會買馬鈴薯麵，就帶了一包回家，結果全家都不愛，最後被放到過期丟掉」。（編輯：郭佩蓉）

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