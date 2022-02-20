台大畢業卻跑去當公務員？電機哥「理由超殘酷」：沒辦法
公務員通常被認為是一份鐵飯碗的工作，不少人擠破頭拚考試，就為了獲取工作機會。對此，就有女網友好奇為何台大畢業還想當公務員，隨即引來鄉民分享曾認識一名台大電機畢業的男子，只因「殘酷理由」選擇當公務員。
編輯中心/綜合報導
2022-02-20 10:34:55
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示網路上時常討論公務員，不少人認為公務員薪資根本無法跟科技業相比，讓她好奇詢問「就我觀察公務員很多都名校出來的，如果一個男的是建中+台大學士+現職高考公務員，這樣會很廢嗎？大家討論一下吧」。
問題曝光，隨即引來網友們無奈大嘆，「文組就算建中台大畢業也沒用，能當公務員已經算頂的了」、「前面都不用看，看到公務員PR就大概20吧！現在公務員沒比較香」、「現在公務員不好幹，工作沒成就感，cp值蠻低的」、「前兩個PR90，加第三個變成PR50以下」。
其中就有過來人分享，「我認識過這種人，還電機系的，因為個性實在雷到在私人公司沒法待，就跑去當公務員」、「我媽是相反，北一女+台大學士+高考公務員」、「學長建中+臺大+檢察官，公務員哪裡爛？」
但也有鄉民大讚表示，「公職是真的不少名校文組畢業的人啦！而且公職又不是裸考就能上，至少考上的人都有認真付出過」、「我覺得還不錯，房買一買，家庭年收200萬沒有景氣循環穩穩做，人生就是這樣而已」、「公務員是越老越值錢的職業」。（編輯：陳雅雲）