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偷聽好市多夫妻「一段對話」她秒心寒！萬人全懂：有實力

▲有女網友在好市多偷聽到一對夫妻的對話，但她聽完後卻當場心寒。（示意圖／記者楊智傑攝）
▲有女網友在好市多偷聽到一對夫妻的對話，但她聽完後卻當場心寒。（示意圖／記者楊智傑攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-20 11:43:35

知名美式賣場「好市多」店內除了販賣琳瑯滿目的商品，還會提供多樣服務及優惠，而深受許多消費者喜愛。不過，就有一名女客人逛熟食區時，意外偷聽到一對夫妻的對話，讓她聽完瞬間心寒。

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原PO於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上發文，表示自己逛好市多熟食區時，意外偷聽到一對新婚夫妻的對話，只見妻子先是詢問丈夫「老公我想吃豬腳，可是這一盒好多我吃不完～～」對方隨即霸氣回應「怎麼會？妳吃不完的東西哪次不是我幫你吃的？想吃就買啊我付錢」。

聽到老公的暖妻宣言，那名妻子也開心直言「好啊～那我們一次蒸兩顆，我吃不完就都給你」，接著拿起一盒豬腳離開。在後面的原PO全程目睹，讓她瞬間內心孤寂，心寒直呼「這盒豬腳....我會憑實力吃掉的，就像我憑實力單身一樣！！一天一顆，全都是我的～～」

▲女網友逛到好市多熟食區時，聽到一對夫妻的寵溺對話。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
▲女網友逛到好市多熟食區時，聽到一對夫妻的寵溺對話。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說臉書）
貼文一出，至今已有超過2萬人按讚，紛紛留言安慰「沒關係，你不孤單，我也是⋯ 一天一顆自己吃完的⋯」、「祝妳早日找到幫你分擔豬腳的男主角」、「原來豬腳也有悲傷的故事」、「買個東西，旁邊的是在灑什麼狗糧」、「連買豬腳都要被閃瞎，這世界真不友善（羨慕不已」、「別介意！能吃就是福，妳有實力」。（編輯：陳雅雲）

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