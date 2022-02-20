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馬桶突鑽出「詭異黑影」！女一知真面目驚恐：完全沒看過

▲英國一名女遊客到泰國觀光，但她在當地準備上廁所時，竟意外發現詭異黑影，真面目讓她捏了一把冷汗。（圖／AP美聯社／Viral Press）
▲英國一名女遊客到泰國觀光，但她在當地準備上廁所時，竟意外發現詭異黑影，真面目讓她捏了一把冷汗。（圖／AP美聯社／Viral Press）

編輯中心/綜合報導

2022-02-20 15:07:21｜2022-02-20 15:51:16

你有遇過這樣的馬桶危機嗎？英國有名女子今（2022）年初到泰國旅遊，她準備在當地上廁所時，意外發現馬桶內閃現不明黑影，而當她知曉黑影的真面目後，讓她嚇得捏一把冷汗，同行的男友甚至不可置信地說「第一次見到！」

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據英國媒體《地鐵報》報導，一名英國女子尚蒂瑪·謝里蘇克（chatima Chairisuk）今年1月21日到泰國巴吞他尼旅遊，而她在當地正要上廁所時，突然發現馬桶內出現神秘黑影，她隨即緊張告知男友傑森·金曼（Jason Kingman）來檢查。

▲英國遊客在馬桶內發現詭異黑影。（圖／AP美聯社／Viral Press）
▲英國遊客在馬桶內發現詭異黑影。（圖／AP美聯社／Viral Press）
當男友到達後，兩人剛好同時目睹了黑影的神秘面紗，只見影片中，能看到神秘生物先是露出頭部，再緩緩地從馬桶內鑽出，等到整個身體全部露出後，便直直地盯著馬桶外的世界，不時還會吐吐舌頭、搖擺頭部。

▲馬桶內竟鑽出一隻亞洲水蜥。（圖／AP美聯社／Viral Press）
▲馬桶內竟鑽出一隻亞洲水蜥。（圖／AP美聯社／Viral Press）
這隻不明生物的真面目正是「亞洲水蜥」，據了解，亞洲水蜥是世界第二大蜥蜴，其身長一般可超過1米。目睹到亞洲水蜥的身影，讓傑森·金曼震驚表示「當我看到它時很驚訝，因為在住所的花園裡有很多蜥蜴，但這是第一次在廁所裡看見。」

▲亞洲水蜥突然出現，讓情侶檔嚇壞了。（圖／AP美聯社／Viral Press）
▲亞洲水蜥突然出現，讓情侶檔嚇壞了。（圖／AP美聯社／Viral Press）
好在這隻亞洲水蜥在馬桶待了3分鐘後，就馬上鑽回去離開，尚蒂瑪·謝里蘇克爆料「當時有人在戶外噴灑殺蟲劑，我認為蜥蜴因為想要逃跑，所以才躲到我們的廁所裡」，幸運的是最終沒人受傷，但仍讓遊客們捏了一把冷汗。（編輯：陳雅雲）

▲亞洲水蜥待了3分鐘左右後離去。（圖／AP美聯社／Viral Press）
▲亞洲水蜥待了3分鐘左右後離去。（圖／AP美聯社／Viral Press）

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