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23歲妹月收16萬！男友父母一看「工作內容」猛勸：快分手

▲有位男子訴苦，雖然女友月薪高達16萬，但父母一聽到女方「工作內容」後，卻希望兩人能分手，詳細過程曝光也掀起熱議。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有位男子訴苦，雖然女友月薪高達16萬，但父母一聽到女方「工作內容」後，卻希望兩人能分手，詳細過程曝光也掀起熱議。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-02-20 20:16:03｜2022-02-20 20:16:17

情侶交往後，總會面臨「見家長」這一大挑戰。就有位男子訴苦，雖然女友月薪高達16萬，但父母一聽到女方「工作內容」後，卻希望兩人能分手，詳細過程曝光也掀起熱議。

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原PO在論壇Dcard上發文提到「跟女友在一起已經3年多了，她是讀某海洋學校的大學生，畢業後就出海跑船，醉金也如願升到了甲級船員（third officer），目前月薪16萬左右，但缺點就是幾個禮拜才能回家一次」。

然而原PO家裡得知女友目前職業後，卻不斷反對兩人交往，父母給出的理由是「家裡很希望娶來的女生能夠進家門當傳統媳婦，可以幫忙照顧家裡及孩子，跑船幾個月才能回家一次，無法照顧家裡，更何況是生孩子？」

▲原PO父母得知他女友的職業後，開始不斷苦勸兩人分手。（圖／翻攝Dcard）
▲原PO父母得知他女友的職業後，開始不斷苦勸兩人分手。（圖／翻攝Dcard）
這也讓原PO陷入兩難「我跟女友是真心相愛想要一起有個家，家裡就是一直很反對…覺得女生就是要在家顧孩子，但沒錢要怎麼結婚生子？真的很矛盾」。

▲先前網路上有網友透露自己24歲就跑船，年薪衝破百萬，但就有一名前輩跳出來分享血淚史。（示意圖／翻攝Pixabay）
▲跑船工作雖然能擁有高薪，但必須面臨長期跟家人分離的缺點。（示意圖／翻攝Pixabay）
詳細經過曝光後，立刻有不少網友感慨回應「你爸媽不知道自己幾斤幾兩重，還敢嫌高薪媳婦」、「請爸媽每個月出16萬給你女友讓她不要出航啊」、「怎麼搞定你父母是你的責任，不是女友的」、「有考慮照顧家裡及孩子嗎？如果你沒有月薪20萬就不要要求女友為你放棄工作」。（編輯：潘毅）

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