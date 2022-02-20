台灣「素食產業」領先全球？老饕曝關鍵差距：出神入化了

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一位品嘗過「未來肉」的鄉民，聞訊也忍不住發表看法「當時Beyond Meat拍的素牛照片紅紅嫩嫩的，又一直被吹捧口感多擬真，我就找了一個愛吃牛的朋友一起去吃看看，不吃還好，一入口我們兩個都哭笑不得，這不就是那種豆皮碎做的素肉燥把他做成塊，再用甜菜汁染色嗎?，吃起來就是鹹鹹的豆皮碎，說好的牛肉口感呢？吃完後我跟友人的感想都是，這個只能騙騙沒來過台灣的老外，台灣的素料隨便買都比這個還便宜還好吃，這家公司現在跌落神壇也是剛好而已」。
原PO也不禁感嘆「台灣的素食產業真的把卡德蘭膠運用到出神入化，素食餐飲業者研發能力也是超遠國外，多少口味出神入化的加工品跟菜式都是台灣首發，素料全世界最先進最發達，卻沒做過仿真的素牛，最多就是大塊的素肉加醬而已，真的像牛排的還沒出現過」。
其他老饕看完後也紛紛贊同「這種東西自己吃一口就知道，要比素肉，台灣人玩了幾十年」、「之前素食店裡吃飯時，隔壁桌阿姨點碗貢丸湯來喝，咬一口後還一直問老闆這真的是素的嗎」、「台灣真的很出神入化，不要說素貢丸了，看豆花跟愛玉也是把膠類玩到出神入化」、「真的台灣這塊狂勝世界」、「澳洲最大素肉品牌就是找台灣代工」。（編輯：潘毅）