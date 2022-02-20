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台灣「素食產業」領先全球？老饕曝關鍵差距：出神入化了

▲有不少老饕分享台灣「素食產業」的秘辛，並認為本土的廠商推出的商品已經領先全球。（示意圖／記者蔡琇惠攝）
▲有不少老饕分享台灣「素食產業」的秘辛，並認為本土的廠商推出的商品已經領先全球。（示意圖／記者蔡琇惠攝）

編輯中心/綜合報導

2022-02-20 22:06:36

素食近幾年國際上掀起一陣潮流，主打「未來肉」的Beyond Meat更獲得比爾蓋茲關注投資，不過到了最近市場接受度卻大受打擊。對此，就有不少老饕分享台灣「素食產業」的秘辛，並認為本土的廠商推出的商品已經領先全球。

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去年Beyond Meat第三季財報不如預期，近期更遭空頭公司盯上，1月底股價一度大跌，北美市場對於植物肉的討論與接受度也大幅下降。

一位品嘗過「未來肉」的鄉民，聞訊也忍不住發表看法「當時Beyond Meat拍的素牛照片紅紅嫩嫩的，又一直被吹捧口感多擬真，我就找了一個愛吃牛的朋友一起去吃看看，不吃還好，一入口我們兩個都哭笑不得，這不就是那種豆皮碎做的素肉燥把他做成塊，再用甜菜汁染色嗎?，吃起來就是鹹鹹的豆皮碎，說好的牛肉口感呢？吃完後我跟友人的感想都是，這個只能騙騙沒來過台灣的老外，台灣的素料隨便買都比這個還便宜還好吃，這家公司現在跌落神壇也是剛好而已」。

▲不少民眾越來越注重飲食健康，全素飲食也在全球掀起一陣風潮。（示意圖／翻攝Pexels）
▲不少民眾越來越注重飲食健康，全素飲食也在全球掀起一陣風潮。（示意圖／翻攝Pexels）
原PO也不禁感嘆「台灣的素食產業真的把卡德蘭膠運用到出神入化，素食餐飲業者研發能力也是超遠國外，多少口味出神入化的加工品跟菜式都是台灣首發，素料全世界最先進最發達，卻沒做過仿真的素牛，最多就是大塊的素肉加醬而已，真的像牛排的還沒出現過」。

其他老饕看完後也紛紛贊同「這種東西自己吃一口就知道，要比素肉，台灣人玩了幾十年」、「之前素食店裡吃飯時，隔壁桌阿姨點碗貢丸湯來喝，咬一口後還一直問老闆這真的是素的嗎」、「台灣真的很出神入化，不要說素貢丸了，看豆花跟愛玉也是把膠類玩到出神入化」、「真的台灣這塊狂勝世界」、「澳洲最大素肉品牌就是找台灣代工」。（編輯：潘毅）

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