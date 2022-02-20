寒流發威！20縣市超凍 平地最低溫8.5度、拉拉山僅0.8度
今（20）日受到最強寒流影響，各地天氣都很寒冷，清晨中部以北都有機會出現10度，甚至「個位數」的低溫，離島金門、馬祖低溫更只有在4至7度之間，中央氣象局持續發布低溫特報，晚間寒流的威力來襲，其中本島最低溫出現在拉拉山只有0.8度，平地最低溫出現在桃園茶改場，為8.5度。
編輯中心/綜合報導
2022-02-20 22:22:32
氣象局表示，明（20）晨到21日，會讓人「冷到不想上班」，北部、中部落在10度，或是低於10度；南部落在12度，也有機會來到更低溫，離島地區的金門、馬祖則落在4到7度。
氣象局表示，從今晚入夜後將是寒流影響最強的時候，持續針對20縣市發布低溫特報，其中有多達18個縣市都是橙色燈號，包含基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、澎湖縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；金馬則有6度以下發生的機率。
晚間氣象局更新低溫排名，最低溫出現在桃園的拉拉山只有0.8度，接續為合歡山1.8度、武陵也只有1.8度，第三名為玉山2.1度，第四名為台北市的鞍部為4.2度，前五名都不超過5度，相當寒冷。
針對平地部分，前五名都在離島，金門5.2度、馬祖5.6度、金門（東）為6.3度、東引6.4度、九宮碼頭7度，其中本島的桃園茶改場為8.5度，排名第6。（編輯：孫唯容）