寒流來「冷到不想上班」！今晨最低溫7.9度 週五才回暖
中央氣象局表示，今（21）日清晨在寒流及華南雲雨區東移影響下，各地天氣非常潮濕寒冷，尤其北海岸雨勢持續大，白天台南以北、宜蘭局部沿海空曠地區及近山區的平地已有10度以下低溫出現，根據氣象局測站資料顯示，最低溫出現在台中市大甲區，僅7.9度。
編輯中心／綜合報導
2022-02-21 06:45:46
氣象局持續發布22縣市低溫特報與4縣市大雨特報，其中金門縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、宜蘭縣、澎湖縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。
氣象局說明，今日白天氣溫會比昨日略微回升的趨勢，但幅度並不多，預測台南北及宜蘭仍整天偏冷，高溫僅約15至18度，高屏及台東約19、20度；水氣方面，由於華南雲雨區持續東移帶來豐沛水氣，各地降雨機率偏高，尤其是基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有大雨發生的機率。
氣象局指出，這波寒流的濕冷感受將持續到週三之前，白天雖會稍稍回溫，但依舊會「冷到不想上班」，週四後水氣漸減少，但會有另一波冷空氣南下將再稍降溫，一直到週五才會冷空氣減弱、水氣明顯減少，氣溫逐漸回暖，提醒民眾寧可穿厚點、不要皮皮銼。另北部、東北部 2,000-2,500 公尺以上、其他地區 3,000 公尺以上，有機會降雪，高山公路行駛請留意路況安全。（編輯：林莞茜）