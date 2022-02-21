7-11超夯「神級飲品」一喝愛上！內行1招省錢：爽打85折
台灣便利商店眾多，密度更是世界排名第二，相當方便，其中又以7-11、全家、OK和萊爾富最廣為人知；對此，就有網友分享7-11最近新上市的「神級飲品」，是草莓季的「草莓拿鐵」，貼文一出，也有內行教1招，讓你結帳秒省錢，爽打85折。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 07:31:12
該名網友在臉書社團《7-11全家 各超商新品資訊共享》發文，表示超商草莓季推出不少新品，其中「草莓拿鐵」最吸引他的目光，「買一罐來喝看看，沒想到意外好喝」，而他也透露一瓶售價35元，買3件指定零食／飲料還打77折， 換算下來平均一罐27元。
貼文一出，掀起熱議，「好喝，孩子很喜歡」、「這個真的超好喝」、「這個好喝～推」、「真的很好喝」、「喜歡～好療癒的草莓拿鐵」、「覺得瓶子可以」、「好喝，不會甜」。
其中，還有內行網友分享結帳優惠，並貼出一張7-11的海報，只要在2月22日至2月28日「愛的分享週」，憑icash2.0、icashPay、OPEN錢包，全店指定商品任選滿222元，就能享85折優惠，「好喝，已預訂一箱22號結帳更優惠」。
不過，也有網友認為，「不喝糖可能會覺得很甜」、「真假，店員妹妹跟我說不怎樣，結果我買其他的推薦的」、「買給女兒喝，被滿滿的嫌棄，（他喝習慣現打的草莓牛奶）」。（編輯：郭佩蓉）