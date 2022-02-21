好市多屁孩「坐推車撞貨架」PO限時動態！12秒影片掀眾怒
美式賣場好市多（Costco）深受台人喜愛，不過奧客也非常多，甚至有人把賣場當遊樂場玩；日前就有民眾直擊賣場內出現「推車屁孩」，並在臉書爆料公社PO出一段12秒的影片，一名男子坐在推車內，另外2人用力推推車，放任推車直接往前撞上貨架，還將影片傳上網，笑稱「沒救了」，影片一出也遭到網友撻伐。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 08:27:14｜2022-02-21 08:32:35
有網友在臉書社團《爆料公社（官方粉專專屬）》PO出一段影片，並寫下「誰家的...」，看來相當無奈；而影片中，一群屁孩正在玩賣場推車，其中一名男子坐在推車內，其他同伴則在後方推推車，豈料後來竟大力往前推，放任推車往前衝，直到撞到貨架才停下，還嚇到一旁購物的民眾。
不僅如此，拍攝者甚至還在影片內寫下「他以為我們還在推（笑臉）」、「沒救了」，並標注疑似是在推車內的男子，並且上傳至IG（Instagram）限時動態，似乎不覺得這樣的行為有任何問題。
貼文及影片一出，立刻遭到網友留言砲轟，「就不要下次直接撞到老人或小孩，我看你們還笑不笑得出來」、「果然是物以類聚，腦X的就會跟腦X的玩在一起」、「前幾天是猴子直接吃迴轉帶上的壽司，今天是一群猴子到大賣場玩推車」。（編輯：郭佩蓉）