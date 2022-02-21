面試穿西裝配破鞋前功盡棄！心理師教「3招」說服面試官
年後謀職、轉職活動頻頻，根據人力銀行資料庫數據統計，已有近150萬筆履歷被打開，競爭可說是相當激烈。如何在面試中脫穎而出、掌握職場穿搭關鍵？覓汨心理治療所的諮商心理師李夙敏，以心理學角度分享視覺感受，曝光「說服面試官」的穿搭關鍵，透露表現高度專業該穿冷色調；簡報時穿選擇帶點氣勢及影響力的小圓頭或方頭鞋款，比寬楦大圓頭款式更具有「高說服性」。不少顧前不顧後的人，穿上全套西裝卻配了髒亂不堪的破鞋，虎頭蛇尾的結果當然前功盡棄。
記者蕭涵云/綜合報導
2022-02-21 12:54:07
服裝穿搭展現一個人的第一印象與特質，面試或有重要簡報會議時，不僅僅只是避免穿錯衣服就好，如皮鞋搭白襪超NG；還有一點民眾很常犯的失誤，便是備妥全套西裝卻虎頭蛇尾的配了髒亂不堪的破鞋，往往營造好印象的同時又前功盡棄。
諮商心理師李夙敏建議，如黑色、深藍色及灰色等的「冷色調」穿搭有助於在短暫會面時，展現出穩重與專業，無論是贏得面試官的信任感、外出拜訪客戶或進行重要會議，都更能表現理性特質。在搭配上安排一些小巧思，不僅整個人更順眼，還能為個人特質加分。
鞋款顏色搭配西裝有訣竅
選定西裝後，可將整體打扮風格或色調延伸至皮鞋，最常見不出錯的通則便是深配深、淺配淺，穿上黑色西裝就中規中矩搭配黑色或深咖啡色皮鞋；而活潑一點的藍色或灰色西裝，則可嘗試選擇較為活潑的蜜棕色及淺咖色系鞋款作為搭配。
提高說服性的鞋款建議
以職場穿搭為例，有重要會議的場合，當然不要穿著帶有休閒感的球鞋出席，還是以正式皮鞋為佳。諮商心理師李夙敏以心理學角度分享視覺感受，職場穿著的紳士皮鞋，主要分為大圓頭、方頭、小圓頭及尖頭的鞋型。
若當天有需要進行高說服性的簡報場合，寬楦的大圓頭款式，在視覺上易給人柔軟、舒服的感受，這時便有點不合適，她因此建議選擇鞋身較窄長、且帶有氣勢及影響力的小圓頭或方頭鞋款更合適。
加碼分享素面款紳士鞋，適合需要展現專業度的律師、醫師、老師等職業，而且掌握深色鞋面越素越好的原則，可以有橫飾設計但是又不過於花俏。簡單帶有少量雕花的鞍部牛津鞋，是上班、休閒時刻都不容易失誤的搭配，蠻適合一般上班族、業務及服務業選穿。
想展現活潑、帶有親和力特質的話，考慮棕色或咖啡色紳士鞋，好搭配又不無聊。若工作型態較為自由，如設計師、自由工作者等，則建議可選擇帶有全翼紋雕花樣式的鞋款，凸顯個人風格品味。
小細節展現個人內在特質
既然留意到鞋款為全身穿搭完美作收，那襪子也不要輕易錯放，李夙敏還以心理學角度分享獨特看法，雖然平常襪子不會是太過鮮明的視角重點，但留心小細節，反而會不經意顯現個人內在特質。
她分享講求高專業性特質的人，可選個性內斂優雅，稍微保守的素面款；而個性活潑的人，便可嘗試高彩度或帶有千鳥格紋、小方格等花紋圖案的款式。