平價小火鍋霸主是誰？老饕秒點名「3強者」：寒流來必吃
近兩日迎來超強寒流，氣溫瞬間急速下降，「小火鍋」變成最熱門的聚餐選項之一，就有一名網友好奇，台灣平價小火鍋霸主是誰？貼文一出，最多人秒點名大呼過癮、六扇門及石二鍋：「沒有大呼過癮，沒有討論的必要」、「我投六扇門」、「在石二鍋面前這些都不能耗勾」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 09:58:07
該名網友昨（20）日在PTT貼文，他表示台灣開了許多間小火鍋，其中以三媽最為知名，六扇門在二三線城市開一堆，且都生意超好，讚不絕口則是在中南部較多分店，老先覺聽說未來有機會上市櫃，這也讓他好奇問：「哪間才是平價小火鍋霸主？」
貼文曝光後，網友紛紛留言點名，「老先覺」、「12mini，我覺得OK」、「五鮮級」、「五鮮級吃肉真的超爽」、「推麗媽」、「三媽，其他都是打平價之名行坑殺之實」、「讚不絕口CP值超高」、「麗媽好吃」。
另外，不少網友都秒喊大呼過癮、六扇門及石二鍋，「大呼過癮被你放在哪」、「大呼過癮CP值蠻高的」、「沒有大呼過癮，沒有討論的必要」、「我投六扇門」、「有六扇門之後都只去吃六扇門」、「天氣冷的時候只吃六扇門」、「六扇門屌打其它間」、「在石二鍋面前這些都不能耗勾」、「石二鍋：他們在爭第二嗎」、「石二鍋：笑死」、「石二鍋：我要打十個」。（編輯：賴禹妡）