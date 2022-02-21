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老高輸了？說故事YouTuber竟有新霸主！眾「一關鍵」打臉

▲YouTuber《老高與小茉》近年擄獲不少粉絲，不過有網友卻發現，有個同性質的頻道正默默的從後面追上。（圖／取自老高與小茉 Youtube ）
▲YouTuber《老高與小茉》近年擄獲不少粉絲，不過有網友卻發現，有個同性質的頻道正默默的從後面追上。（圖／取自老高與小茉 Youtube ）

編輯中心/綜合報導

2022-02-21 10:26:05

YouTuber《老高與小茉》在短短3年內就擁有400萬訂閱者，用有條理、逗趣的方式說故事，擄獲不少粉絲，不過，近日有網友發現另一名創作者《自說自話的總裁》觀看數也節節攀升，甚至認為頻道整體已勝過老高，話題引發熱議。

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原PO在PTT以「總裁是不是超越老高了？」為題發文，指出在各項主題上，「老高都講比較淺顯的，很多網路都查的到，但總裁的內容深度贏多了，特別是歷史跟生物方面」，原PO更舉例，2人都曾製作的「三星堆」主題上，「老高只講1集，總裁則分3集大長篇，且早幾個月就做了」，因此發問「老高是不是被超越了」？

▲（圖／翻攝自說自話的總裁 YouTube）
▲YouTuber自說自話的總裁訂閱已經突破百萬，由於頻道內容相像，許多網友都會拿他和老高對比。（圖／翻攝自說自話的總裁 YouTube）
貼文一出引發熱議，許多網友認為，老高的地位目前還無法被動搖，「老高有小茉就贏了」、「小茉直接加到滿分」、「老高那邊有小茉搭配，聽起來比較不乾」、「老高的深度不會淺啊，至少要能聽得懂」、「老高口條比較好一點」。

不過，也有人認為，「總裁比較會剪片，還有冷門的海產題材」、「總裁蠻用心，YT都會特地用繁中字幕」、「總裁文稿寫的比較有想像力」、「總裁的能當做社教影片看」、「喜歡看資料多的，總裁就是」。（編輯：張志浩）

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