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福食解禁！預告期支持意見過半數　食藥署今公告即起生效

▲行政院2/8宣布解禁日本福島食品，經10天預告期搜集意見，食藥署21日表示過半數支持，公告即起生效。（圖／行政院提供）
▲行政院2/8宣布解禁日本福島食品，經10天預告期搜集意見，食藥署21日表示過半數支持，公告即起生效。（圖／行政院提供）

編輯中心／綜合報導

2022-02-21 10:38:03

行政院在本月8日宣布，禁止進口逾10年的日本福島5縣食品將解禁，為期10天的預告期在2/18到期，總共接獲36則意見，近半數支持，因此衛福部食藥署公告，調整對日本食品管制措施以及「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」規定，自今（21）日起生效。

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食藥署指出，衛福部以科學實證、保障國人健康及食品安全與安心原則，於111年2月21日公告「停止輸入查驗之日本食品品項別及其生產製造地區」(即禁止進口之規定)，及發布「輸入日本特定食品應檢附輻射檢測證明向查驗機關申請查驗」，並自即日生效。

食藥署說明，政府以「回歸科學檢驗、比國際標準更嚴格、為食安把關」三原則，及「『禁止特定地區進口』改為『禁止特定品項進口』、針對具風險品項，要求提供雙證(輻射證明及產地證明)、福島等五縣食品於邊境逐批檢驗」三配套，積極建立完整食安管理，維護民眾飲食安全。而本次公告係調整對日本食品管制措施，由現行地區管制，改為風險產品管制，包括︰


一、 停止輸入查驗(即禁止進口)︰
(一) 日本國內限制流通的產品，為當然停止受理輸入查驗。
(二) 野生鳥獸肉︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。
(三) 菇類︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。
(四) 漉油菜︰福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣。


二、 應檢附輻射檢測證明及產地證明(即檢附雙證)︰
(一) 福島縣、茨城縣、櫪木縣、群馬縣、千葉縣開放品項之產品。
(二) 宮城縣、岩手縣、山梨縣、靜岡縣生產製造之菇類。
(三) 宮城縣、岩手縣生產製造之水產品。
(四) 靜岡縣生產製造之茶類產品。
(五) 宮城縣、埼玉縣、東京都生產製造之乳製品、嬰幼兒食品。


食藥署表示，前述調整措施，於111年2月8日預告徵詢各界意見，在國家發展委員會公共政策網路參與平臺(眾開講)及首長信箱(含總統、院長、部長、署長信箱)，總共接獲36則意見，其中17則(47.2%)支持、4則(11.1%)反對及15則(41.7%)提出建議或詢問草案內容，支持者遠多於反對者，衛福部均予以回應及說明。


食藥署強調，將持續把關並依據產品風險及「食品及相關產品輸入查驗辦法」相關規定，於邊境查驗符合規定者，始得輸入；查驗不符合規定者，一律退運或銷毀，不會流入國內市場，確保輸入食品安全。（編輯：林莞茜）

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