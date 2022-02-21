民國69年房價曝光！天母30坪新屋不用百萬 網嘆：回不去
相信大家都很有感，近期民生物資齊漲，更別說房價總是高居不下，讓許多民眾只能租屋。而一名網友就挖出民國69年的報紙廣告，其中一則售屋廣告地段好又是30坪新屋，售價僅一百萬元有找，立刻引起網友熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 10:58:30｜2022-02-21 11:00:03
這名原PO在《PTT-Gossiping》板分享一張42年前的報紙廣告，其中一則是台北市天母地區的新成屋出售，物件是30坪3房2廳雙衛浴並且含櫸木地板與壁櫥，開價竟然只要「97萬」，另外也有新北板橋地區32坪63萬、土城27坪60萬、新莊28坪開價50萬等賣房廣告。原PO也指出當時的工作職缺，沖床作業員起薪一萬元，對比現在約2.5萬到3.6萬不等直呼：「40年過去，薪資漲3倍，房價應該也頂多5倍才合理吧，可是翻遍全台灣還是都找不到300萬以下新房，已經不敢看蛋黃蛋白蛋殼蛋盒區還是沒有，是不是要去東南亞買房每天通勤才有解，有沒有掛？」
貼文一出，許多網友看了也忍不住回應：「當時存款利率高，存幾年就能拿現金買」、「以前在新北市買整間房子的錢，現在大概只能裝潢廁所」、「乖乖一包五塊還十塊，還有送小玩具」、「以前努力有用啊現在努力被當奴隸用」、「以前四萬養全家加買房，現在十萬被嗆不會去買暖暖喔」。
另外也有網友表示：「很好買的話，所以你爸媽應該買好幾間了吧」、「你用低階工作漲幅對比精華區漲幅，很爛」、「沒有哪個年代好買的啦！20年（後）的人也會說 2020年那時候一間才2000萬，現在都要破億了」、「東南亞越南也狂漲喔」。（編輯：陳珮瑜）