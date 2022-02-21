渣尪刪光出軌紀錄！人妻靠「LINE貼圖」逆轉結局：抓到了
夫妻之間最忌諱的就是出現第三者破壞感情，就有一名人妻在網路上表示，她使用老公的手機回群組訊息，竟發現對方的LINE貼圖使用紀錄裡，前幾個是一堆她沒收過的愛心貼圖，令她相當震驚，貼文曝光後，不少網友搖頭嘆：「這應該是已經出軌了喔。」
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 12:15:56
該名女網友昨（20）日在Dcard中貼文，她以「老公癢了嗎」為題，表示平常都沒在查勤，不過前一天拿老公的手機要回群組訊息時，點開貼圖使用紀錄竟出現一堆「愛心符號」，且還不是傳給她的，令她震驚不已。
原PO攤牌後，老公表示並沒有傳這些貼圖將別人，不知道為何會出現在使用紀錄裡，「他Line訊息可能刪得太乾淨了，我什麼都沒找到，登入電腦版裡面的聊天紀錄也跟手機裡的一樣」，現在反過來變成老公覺得她在無理取鬧，讓她崩潰求助：「請問有什麼辦法可以查出個什麼東西嗎？」
貼文一出，網友紛紛留言，「這應該是已經出軌了喔」、「很明顯啊⋯有鬼」、「一定有軌，就是有在用才會顯示在那的，妳沒無理取鬧」、「誇張死，被抓還不承認，貼圖也太一致了」、「都不知道能查貼圖紀錄⋯神⋯」、「綠綠的感覺」。
也有網友建議原PO，「查查他LINE的通話紀錄」、「去LINE搜尋看看有沒有近期找過的名字」、「FB可以查查最近加了哪個好友，跟誰互動」、「教妳三句話，我都看到了、你老實跟我說吧、再給你一次機會」、「記得連封鎖好友也要查，還有偷偷加手機定位」。（編輯：賴禹妡）