老饕別哭！欣葉破5千好評中山店歇業 業者證實將開新店
於中山商圈經營了22年的欣葉日本料理中山店，2/15悄悄歇業令不少老饕錯愕！雖然目前仍有台北新光三越信義新天地A11、館前店、健康店及桃園中茂店等分店可造訪，但中山店可是老饕們口耳相傳「最喜歡的分店」，堪稱陪伴許多台北人長大。菜色選擇縱然比不上新興品牌的包羅萬象，但本著「想吃的餐點都會有」食材新鮮、口味好，仍擄獲一票死忠顧客；即使去年調漲價格80～120元，還獲得眾多網友聲援「可以理解」，更有粉絲鼓勵「這種好品質還是很便宜」。《NOWnews今日新聞》求證欣葉餐飲集團，獲官方證實中山店因租約到期已歇業，「全新樣貌店鋪正籌備中，預計上半年可與大家見面」。
記者蕭涵云/台北報導
2022-02-21 15:08:41
成立於民國87年的欣葉日本料理，以新鮮食材及平實價格立足於buffet市場，已有22年歷史的中山店，因交通便利、地點適中，且用餐空間內的包廂隱蔽性佳等特點，深受饕客喜愛，口耳相傳是「最喜歡的分店」，陪伴許多台北人長大。
欣葉日本料理中山店在Google評論上，累積超過5千則評論，擁有平均4.2顆星評價，是資歷頗深的知名老店。在粉專上也深受粉絲喜愛，常常可見網友留言「我最喜歡吃欣葉日本料理！」歇業消息一傳出，立即獲得饕客詢問與關心。
中山店由於現址租約到期，欣葉表示，經營團隊評估店鋪狀況後，為了持續提供好品質的料理與用餐環境，「考量現有店型不敷未來使用，決定直接以嶄新的店舖營運為消費者服務」。
官方表示，有鑑於消費者對buffet的品味需求日益提升及著眼品牌優化，已有「全新樣貌店鋪正籌備中，預計上半年可與大家見面」，詳細情形將會於官網公告。業者也建議這段期間，顧客可選擇其他分店用餐，強調現有的消費權益不會受到影響。