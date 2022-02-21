YouTuber交往4個月突出櫃「我喜歡男生」！女友聽完哭了
網紅「超強系列」和同為YouTuber的大馬女友「Soya手癢計劃」穩定交往兩年，兩人的感情備受外界羨慕，不過，其實超強系列在交往4個月後就曾拍片向爸媽坦白自己是雙性戀，勇敢的舉動獲得網友大讚，對此女友Soya的反應也隨之曝光。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 13:39:56
超強系列透露，其實一直有網友在討論他的性向，一開始不想給外界回覆，是擔心媽媽會無法接受，沒想到和爸媽好好坐下來聊這件事情時，媽媽的反應卻是「什麼性別都OK，但是你不要同時腳踏兩條船」，只要有誠實告知伴侶且沒有做出劈腿行為，她就都能接受，開明的教育態度獲得許多網友讚賞。
而超強系列也拍了另一部影片，內容為女友Soya在電腦前觀賞男友出櫃影片的反應，只見Soya雖然一直隨著影片笑點露出笑容，不過最後仍留下感動的眼淚，Soya坦言一開始知道男友是雙性戀時，偶爾會吃醋，不過後來感情穩定之後，就不會去擔心這一塊，且還能和男友保持開放態度去討論同志族群，「這個世界給我們太多侷限了，我覺得這個人生是可以有無限可能！」
Soya的反應讓許多網友留言狂讚，「證明了Soya魅力無限大， 還記得他們公開認愛的時候，超強有說最喜歡就是Soya能接受他一點不是很多人都能接受的」、「這個算是第一個開放的聊去雙性戀的YouTuber吧，我們要勇敢的正視這些話題」、「Soya為了關係很努力，要說服自己去看開需要很大的力氣，希望超強好好珍惜她」、「真的好感人，你們要長長久久哦， Soya真的是最佳女友耶」、「很羨慕你們這對CP！保持開放很自然但不隨便」。（編輯：賴禹妡）