多名惡煞棒球隊當街砸車？「最強亮點」嗨翻上萬人：好硬
台灣社會暴力事件頻傳，近年來更出現許多路邊砸車的狀況，經常引起民眾關注，更被外界給予「棒球隊」的稱號。近日，網路上又流傳一部惡煞持球棒砸車的片段，不同的是，除了玻璃以外，車身竟然毫髮無傷，讓眾人忍不住笑說，「果然是進口車，夠硬」。
編輯中心/綜合報導
2022-02-21 15:21:01
臉書社團「爆料公社」，有網友PO出一段影片形容「強大的棒球隊又開打了！」可以看到某間洗車場裡面分別停著一黑一白的車輛，而且上面還有泡沫，疑似剛洗到一半就被大約7到8名持著球棒的惡煞輪流狠砸，擋風玻璃全都碎裂。
不過，有別於以往的類似案件，兩輛轎車的車身似乎毫髮無傷，尤其是畫面最左邊的白衣惡煞，連砸好幾次後車身鈑金都沒有凹陷，接著才轉往比較容易碎裂玻璃洩憤。
雖然發文者並未透露地點和時間，但影片曝光後才一個小時，就湧進上萬人觀看按讚，多達4千多封留言，大家都在嘲笑「我懷疑這是車商的廣告」、「是在幫車廠測試板金硬度啦，奧迪真的很硬」、「這影片我只看到進口車真的很耐打」、「奧迪板金很可以哦」、「是在挖礦嗎？」「真的，奧迪看起來好耐打」。
經《NOWnews 今日新聞》查詢後，該事件位在台中市西區民權路，為戲劇拍攝劇情所需，早在幾個月前拍攝完畢，並非民事糾紛，也請民眾不用過度驚慌。（編輯：詹鎰睿）