濕冷天如何快速晾乾衣物？日網不藏私小撇步　網：超實用

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1. 使用除濕機：能快速吸收空氣中的水蒸氣降低濕度，另外可以將除濕機的排風口對準衣服方向，會加速風乾速度。
2. 使用浴室烘乾機：如果浴室內有烘乾機，可以將衣物掛在接近風口的地方，並先去除浴室內的多餘的水滴，開啟烘乾模式即可。
3. 使用空調電+電扇（或循環扇）：空調可以幫助室內除濕，搭配風扇製造出兩種方向的風互相吹拂，亦可加速快乾。
4. 熨燙後晾乾：將脫水後的衣服先用熨斗燙過之後，衣物上的水氣已蒸發不少，另外還可順便將皺褶的衣服燙平，晾乾速度就會加快，而且衣服也會非常整齊，一石二鳥。
另外該網站還特別分享晾衣服需要注意的小技巧：
1. 衣服之間保持距離：衣服曬得密密麻麻，彼此之間沒有足夠空間就會影響通風，因此盡可能將衣物分開，最好保持至少一個拳頭的距離。
2. 排列方式採用「拱形」：如果晾小件物品如襪子或毛巾時，建議將毛巾等較長的布類放在左右最外側，較短的襪子等掛在最中間，讓中間的空間形成「拱形」會產生上升氣流，就能幫助衣物快乾。
3. 減少重疊區域：曬大件毛巾或是棉被時，盡量減少重疊的面積，可在曬衣桿掛上兩個衣架將毛巾以「A字型」撐開，加速內側的空氣流通。（編輯：陳珮瑜）