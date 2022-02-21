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濕冷天如何快速晾乾衣物？日網不藏私小撇步　網：超實用

▲日本網站分享如何加速晾乾衣服的小撇步。（示意圖／取自photoAC）
▲日本網站分享如何加速晾乾衣服的小撇步。（示意圖／取自photoAC）

編輯中心/綜合報導

2022-02-21 15:03:32

最近天氣又濕又冷，相信不少民眾都有這樣的困擾，衣服洗乾淨後掛在陽台怎麼曬都還是有點濕濕的，放進櫥櫃裡又怕未全乾會有臭味。日本一網站日前就分享幾個簡單小撇步，可以不再擔心下雨天又能快速晾乾衣物。

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根據日本網站《コジカジ》表示，衣服是否能快速晾乾，除了取決於衣物本身的材質，也與溫度、濕度與是否通風有關，溫度高、濕度低以及通風好的環境衣服當然乾得越快，但這些氣候因素民眾無法掌握，因此加速晾乾的小技巧就很重要。該網站指出，如果戶外又濕又冷，那麼在屋內曬衣服時，可以把握幾個小方法：

1. 使用除濕機：能快速吸收空氣中的水蒸氣降低濕度，另外可以將除濕機的排風口對準衣服方向，會加速風乾速度。

2. 使用浴室烘乾機：如果浴室內有烘乾機，可以將衣物掛在接近風口的地方，並先去除浴室內的多餘的水滴，開啟烘乾模式即可。

▲在浴室曬衣服時，可將衣服掛在烘乾機出風口處。（圖／翻攝自《コジカジ》）
▲在浴室曬衣服時，可將衣服掛在烘乾機出風口處。（圖／翻攝自《コジカジ》）
3. 使用空調電+電扇（或循環扇）：空調可以幫助室內除濕，搭配風扇製造出兩種方向的風互相吹拂，亦可加速快乾。

4. 熨燙後晾乾：將脫水後的衣服先用熨斗燙過之後，衣物上的水氣已蒸發不少，另外還可順便將皺褶的衣服燙平，晾乾速度就會加快，而且衣服也會非常整齊，一石二鳥。

另外該網站還特別分享晾衣服需要注意的小技巧：

1. 衣服之間保持距離：衣服曬得密密麻麻，彼此之間沒有足夠空間就會影響通風，因此盡可能將衣物分開，最好保持至少一個拳頭的距離。

2. 排列方式採用「拱形」：如果晾小件物品如襪子或毛巾時，建議將毛巾等較長的布類放在左右最外側，較短的襪子等掛在最中間，讓中間的空間形成「拱形」會產生上升氣流，就能幫助衣物快乾。

▲衣物排列時在中間製造出拱形空間，以利形成上升氣流，可加速乾衣。（圖／翻攝自《コジカジ》）
▲衣物排列時在中間製造出拱形空間，以利形成上升氣流，可加速乾衣。（圖／翻攝自《コジカジ》）
3. 減少重疊區域：曬大件毛巾或是棉被時，盡量減少重疊的面積，可在曬衣桿掛上兩個衣架將毛巾以「A字型」撐開，加速內側的空氣流通。（編輯：陳珮瑜）

▲利用衣架在大型毛巾或棉被中間製造「A字型」，比「M字型」重疊區域能更快加速晾乾衣服。（圖／翻攝自《コジカジ》）
▲利用衣架在大型毛巾或棉被中間製造「A字型」，比「M字型」重疊區域能更快加速晾乾衣服。（圖／翻攝自《コジカジ》）

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