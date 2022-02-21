石二鍋「秘密規矩」全洩出！女店員無奈跪了：拜託別做

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原PO坦言，不少客人抱怨等待時間過久，但因每號碼是一組為單位，「所以一個號碼可能有1～4個人不等，店裡的位置就這麼多，我們也很想帶你入座啊，可是就是沒位置」；另外，店員若在現場先讓單獨一位客人用餐，主要是因吧台僅剩一個空位，且其餘客人都剛入座，就會選擇先請一人進店。她還說明，若你本來抽取共鍋號碼牌，就不可改選一人一鍋，「號碼機上面都有清楚的說明，所以在抽號碼的時候要記得考慮清楚。」
她緊接著說道，部分顧客會詢問可否更換菜盤的食材，原PO表明「在我們店是可以的，但其他店我不確定。但是只能菜盤上的東西互換喔！」但她無奈強調「還有一點很重要，如果想換菜，直接告訴我們服務人員，不要夾到一個碗裡面才說要換，因為基本上東西上桌都不做更換，就算沒有開過的烏龍麵，客人不吃我們收回來都是丟掉哦。」
關於滷肉飯多要點滷汁部分，她坦言公司其實有規定份量，但在正常範圍之下當然不會拒絕你。最後，她也針對外帶沾醬部分說明，「公司規定一份外帶就是最多給兩個沾醬盒，你要再多一點，就是一個12塊，因爲這是公司規定，不要再為難我們了拜託」。
貼文曝光後，隨即引來不少網友討論，「我也推石二鍋，一人份量剛剛好」、「原來可以外帶啊！！」；甚至釣出同行留言「句句講到心坎裡欸！還好我還沒學到領檯，沒有被客人罵過」、「曾經的石二鍋員工懂每一個QA」、「我們店的菜盤沒辦法更換菜色耶！這樣打菜盤的同仁很辛苦，打完又要拿掉換別的」。（編輯：陳雅雲）